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Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu kamerada
GENEL 27.01.2020, 10:51
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Zeytinburnu'nda düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuripaşa Mahallesinde bulunan bir evden uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polisler, adrese dün saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu Nasırullah C. ve Ali M. yakalanarak gözaltına alınırken, 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin , uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 100 Euro ve 205 lira ele geçirildi.
Evde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri şampuan şişesinin içerisinde sakladıkları görülüyor.
Şüphelilerin Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nuripaşa Mahallesinde bulunan bir evden uyuşturucu madde satıldığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen polis, adresi teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan polisler, adrese dün saat 18.00 sıralarında operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonda Afganistan uyruklu Nasırullah C. ve Ali M. yakalanarak gözaltına alınırken, 425 extacy hap, 10,36 gram metamfetamin, 9,18 gram eroin , uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 100 Euro ve 205 lira ele geçirildi.
Evde yapılan aramalar polis kamerasına yansırken, şüphelilerin uyuşturucu maddeleri şampuan şişesinin içerisinde sakladıkları görülüyor.
Şüphelilerin Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.
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