Çağatay KENARLI, İstanbul () - İSTANBUL'da "Yunus" olarak bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 21 Şubat'ta denetim yapan Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri şüphe üzerine durdurduğu E.B. ve M.D.'nin üzerlerinde bir miktar uyuşturucu madde buldu. Polis ekipleri savcılıktan şüphelilerin yaşadığı evde de arama yapmak için izin aldıktan sonra evde de yapılan aramalarda 13,5 gram taş kokain, 2,56 gram toz kokain, 15 kilo 173 gram metamfetamin, 3 cep telefonu ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 285 lira para ele geçirdi. Gözaltına alınan E.B. ve M.D. çıkartıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Aramalarda bir koltuğun altındaki kutuda saklanan uyuşturucu maddeleri ele geçirilmesi de polis kameraları tarafından görüntülendi.
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
Çağatay KENARLI, İstanbul () - İSTANBUL'da "Yunus" olarak bilinen Motosikletli Polis Timler Amirliği ekipleri, Zeytinburnu'nda uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişiyi gözaltına aldı. Zeytinburnu Sümer Mahallesi'nde 21 Şubat'ta denetim yapan...
17 Mart 2019 Pazar 15:00
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