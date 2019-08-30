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Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı (1)

Alper KORKMAZ - İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda tramvay raydan çıktı.  Zeytinburnu'nda tramvay henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan indirildi.  Olay yerine gelen ekipler çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine...

GENEL 30.08.2019, 11:27
Zeytinburnu'nda tramvay raydan çıktı (1)

Alper KORKMAZ - İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda tramvay raydan çıktı. 
Zeytinburnu'nda tramvay henüz bilinmeyen nedenle raydan çıktı. Olay sonrası yolcular tramvaydan indirildi.  Olay yerine gelen ekipler çalışma başlatırken, Bağcılar istikametine tramvay seferleri durduruldu.

(FOTOĞRAF)

 

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