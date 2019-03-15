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Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye attılar

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU Çırpıcı Parkı'nda yürüyen Afganistan uyruklu Nurdan Metodni bir grubun saldırısına uğradı. Bir süre darp edildikten sonra çırpıcı deresine atılan genç itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla...

Zeytinburnu'nda parkta dövüp dereye attılar

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU Çırpıcı Parkı'nda yürüyen Afganistan uyruklu Nurdan Metodni bir grubun saldırısına uğradı. Bir süre darp edildikten sonra çırpıcı deresine atılan genç itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, Zeytinburnu Osmaniye Mahallesinde Çırpıcı Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre; Afganistan uyruklu Nurdan Metodni parkta yürüdüğü sırada bir grup önünü kesti. Henüz bilinmeyen bir nedenle Metodniye saldıran kişiler, bir süre darp ettikten sonra Metodni'yi çırpıcı deresine attı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dereye atılan Afganistan uyruklu genç itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. 
Nurdan Metodni sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla çevredeki bir hastaneye götürüldü. 
Polis saldırganları arıyor.

(FOTOĞRAF)

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