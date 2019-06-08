Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi öğrencisi hayatını kaybetti
28’inci kattan düşen hukuk fakültesi...
ABD'den İran'ın en büyük petrokimya şirketine yaptırım
ABD'den İran'a yaptırım
Yıldırım'dan ortak yayın açıklaması; Uğur Dündar'ı tercih ederim
inali Yıldırım'ın canlı yayın tercihi...
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev yandı 
Küçükçekmece'de 4 araç alev alev...

Zeytinburnu'nda iş merkezinde yangın 

ZEYTİNBURNU'nda içerisinde Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın da bulunduğu iş merkezinin 4. katında bulunan  pil ve batarya tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı.  Merkez Efendi Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi üzerinde,...

Zeytinburnu'nda iş merkezinde yangın 
ZEYTİNBURNU'nda içerisinde Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın da bulunduğu iş merkezinin 4. katında bulunan  pil ve batarya tamiri yapan bir iş yerinde yangın çıktı. 
Merkez Efendi Mahallesi, Yılanlı Ayazma Caddesi üzerinde, içerisine Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nın da bulunduğu 7 katlı iş merkezinin 4. katında saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. 4. katta bulunan pil ve batarya tamiri yapıldığı öğrenilen iş yerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin bir bölümü merdiven aracı yardımıyla dışarıdan yangına müdahale ederken, bazı itfaiye erleri de bina girişindeki camı kırarak içeri girdi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılırken olayda yaralanan olmadı. 

(FOTOĞRAFLI) 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328