Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı (1)

Şahin BOZKURT/İSTANBUL () ZEYTİNBURNU'nda İETT otobüsü önünde giden bir başka İETT otobüsüne çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

(FOTOĞRAF)