Zeytinburnu'nda fabrika alev alev yandı (1)

Yılmaz OKUR / İSTANBUL,() ZEYTİNBURNU Maltepe Mahallesi Fazıl Paşa Caddesi bir fabrikada henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fabrika alev alev yanarken itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.