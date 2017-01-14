Zeytinburnu'nda devrilen ATM'lerdeki paraları görevliler aldı

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU'nda binanın çökmesiyle devrilen ve hasar gören ATM'lerdeki paralar görevliler tarafından alındı.

Zeytinburnu'nda 2 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı çöken 7 katlı binanın enkazından devrilen ve hasar gören ATM'lerdeki paralar gelen banka görevlileri tarafından çıkarılarak götürüldü. Banka görevlilerinin paraları aldığı sırada polisin banka ATM'leri etrafında nöbet tuttuğu görüldü.

Öte yanda, görevlilerin binanın enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor. Benzin istasyonun çatısı üzerine düşen binanın metal yangın merdiveni de bir vinçle kaldırıldı. Çatının üzerinden alınarak yere bırakılan yangın merdiveni görevliler tarafından parçalara ayrılarak olay yerinden kaldırılıyor.

(FOTOĞRAF)