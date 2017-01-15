Zeytinburnu'nda çöken bina altında ölen Mehmet Akbaş, Antalya'da toprağa verildi

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - İSTANBUL Zeytinburnu'nda çöken binanın enkazında kalarak yaşamını yitiren 5 çocuk babası 60 yaşındaki Mehmet Akbaş, Antalya'da toprağa verildi.

Antalya'da oturan işçi emeklisi Mehmet Akbaş, oğlu İlker ile 5 aylık hamile gelini Dilek'i ziyaret için, 11 Ocak günü eşi Habibe Akbaş ile birlikte İstanbul'a gitti. Bir hafta kadar oğlunun Zeytinburnu'ndaki evinde kalmayı planlayan Mehmet Akbaş, geçen cuma günü soğan ve patates almak için sokağa çıktı. Mehmet Akbaş oğlunun oturduğu binadan çıkıp yürürken, önünden geçtiği 7 katlı bina büyük gürültüyle çöktü. Enkazın altında kalan Mehmet Akbaş'ın yardımına, olay anında oğlunun evinde bulunan eşi Habibe Akbaş koştu. Gürültüyü duyunca aşağı inen Habibe Akbaş, kocasını enkaz yığınlarının altından çıkarmaya çalıştı. Kalp masajı yapılan Akbaş, yaşamını yitirdi.

ANTALYA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Cenazesi Antalya'ya gönderilen Mehmet Akbaş için Meydankavağı Mahallesi'ndeki Türbeli Mezarlık Camisi'nde tören düzenlendi. Cenaze töreninde Mehmet Akbaş'ın eşi Habibe, oğulları Hikmet, Levent ve İlker ile ikiz kızları Didem ve Gizem taziyeleri kabul etti. Hikmet Akbaş, "Babam kardeşimi ziyarete gitmişti. Sokakta yürürken başına bu olay geldi. Çok üzgünüz" dedi. Aile olayla ilgili sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Mehmet Akbaş'ın cenazesi, cenaze namazının ardından Uncalı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI