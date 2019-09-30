Zeytinburnu'nda boğazından bıçaklanan taksicinin oğlu konuştu

Hüseyin COŞKUN - Şahin BOZKURT / İSTANBUL, ()-ZEYTİNBURNU'nda dün akşam saatlerinde Afgan uyruklu bir kişi tarafından gasp edilmek istenen ve boğazından bıçaklanarak yaralanan taksi sürücüsü Musa Anık'ın ameliyata alındığı öğrenildi. Dehşeti yaşayan taksi sürücüsünün oğlu Sercan Anık, "Teknolojinin deva olamadığı bir şey yok ama şu taksilere bir paravan çekilemedi hala" dedi.



Zeytinburnu'nda dün akşam Florya'dan Zeytinburnu'na gitmek istediğini söyleyen Afgan uyruklu bir kişi tarafından Yeşilkent Mahallesi'nde bıçak tehdidiyle gasp edilmek istenen taksi sürücüsü Musa Anık, gaspçıya direnmesi sonucu boğazından bıçaklanarak yaralanmıştı. Yaralı halde bir süre gaspçıyı kovalayan Anık, gaspçıyı yakalayamadan yere yığılmış, çevredeki vatandaşlar ise Afgan uyruklu olduğu öğrenilen gasp şüphelisini yakalamıştı. Ambulansla Fatih'te bulunan Bezmialem Vakıf Hastanesi'ne götürülen Anık, tedavi altına alındı.





"BABAMA YARDIMCI OLANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"



Taksi şoförünün oğlu Sercan Anık, babasının sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Babasının ameliyata alınmak üzere olduğunu söyleyen Anık, "Boğazı kesildiği için toplardamarda bir yırtık var, o dikilecek. Birazdan ameliyata alacaklar. Bir de elinde bir tendom kopması var. Durumu bu. Saat dün 22.00 sıralarında oluyor olay. İyi ki de o zaman oluyor, çünkü yakalanamayabilirdi. Babama orada yardımcı olanlardan Allah razı olsun. İki sokak ötede yakalamışlar" dedi. Babasının uzun yıllardır taksicilik yaptığını ifade eden Sercan Anık, "19'lu yaşlarından beri bu mesleği yapıyor. İlk defa başına böyle bir şey geldi. Birilerinin 'Bu benim asli görevim' deyip bir çözüm bulması gerekiyor. Mesela yani taksicilerin sürekli bu sorunu yaşaması… Bilmiyorum, kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz, teknolojinin deva olamadığı bir şey yok ama şu taksilere bir paravan çekilemedi hala" diye konuştu.