Zeytinburnu'nda arkadaşını silahla vuran şüpheli yakalandı
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda aralarında alacak, verecek meselesi olduğu öğrenilen iki kişiden biri diğerini silahla vurdu. Arkadaşını silahla vuran kişiyle ona silah temin ettiği belirtilen bir şüpheli yakalandı. Olay,...
Çağatay KENARLI/İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda aralarında alacak, verecek meselesi olduğu öğrenilen iki kişiden biri diğerini silahla vurdu. Arkadaşını silahla vuran kişiyle ona silah temin ettiği belirtilen bir şüpheli yakalandı.
Olay, Zeytinburnu Merkezefendi Mahallesinde pazartesi günü 23.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Ali T.(30) ve Mehmet Emin P.(29) arasında bulunan alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan tartışma kavgaya döndü. Ali T. yanında getirdiği tabancayla arkadaşı Mehmet Emin P.'yi yaralayarak olay yerinden kaçtı. Silah sesini duyanlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Mehmet Emin P.'yi çevrede bulunan bir hastaneye kaldırdı.
Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler yaptığı çalışmalarda olayı gerçekleştiren kişinin Ali T. olduğunu belirledi. Ali T.'yi yakalayarak gözaltına alan polis, tabancanın Fatih'te denize atıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler tabancanın Özkan Y.(21) tarafından temin edildiğini öğrenmesi üzerine düzenlediği ikinci operasyonda Özkan Y.'yi de yakalayarak gözaltına aldı. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli önceki gün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden silahlı yaralamayı gerçekleştiren Ali T. tutuklanırken, Ali T.'ye silah temin eden Özkan Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan Ali T.'nin Özkan Y.'den silah alması güvenlik kameralarına yansıdı.
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