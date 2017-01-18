Zeytinburnu'nda 42 haneli 10 katlı riskli bina mühürlendi

Ezgi ÇAPA - İdris TİFTİKÇİ/İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda geçtiğimiz hafta 2 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 8 katlı binanın çökmesinin ardından belediyeye bağlı ekipler Cevizlibağ E-5 Karayolu üzerinde bulunan yaklaşık 30 yıllık 10 katlı bir binayı tehlike arzettiği gerekçesiyle mühürledi.

Cuma günü kapısına mühür vurulan kimsenin girmemesi için kapısına kaynak da yapılan 42 haneli İnciler Apartmanı sakinlerinden Yılmaz Kısacık, “Göçüğün ardından Zeytinburnu Belediyesinden geldiler, burayı da mühürlediler. Zaten daha önce de numune alınmış. Biz de mecburen çıktık. Kimse bunu vebalini almaz ama herkes mağdur oldu. Apartmanda yaşayan Suriyeliler de gitti. Şimdi yeni yer arıyoruz” dedi.

Binanın geleceğine ilişkin malikler arasında bir uzlaşma sağlanamadığını belirten apartman görevlisi Zekeriya Ateş ise, “Artık burada kimse yaşamıyor. Tedbir almak amacıyla boşalttılar. Binayı güçlendirmek için çoğunluk arıyorlar, onu bekliyoruz” dedi.

ZEYTİNBURNU BELEDİYESİ: ÇÖKEN BİNA İLE AYNI SOKAKTA YER ALAN 27 BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Zeytinburnu Belediyesi'nin verilerine göre, kentsel dönüşüm kapsamında 5 bin konut yenilendi. Tahliyeler hakkında bilgi veren Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri, çöken bina ile aynı sokakta olan 27 binanın da çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edildiğini söylediler. Bu 27 bina arasındaki 3 binanın, çöken binanın hemen yanında yer aldığı ve ağır risk taşıdığı öğrenildi.

Bu arada tahliye edilen binalarda yaşayanların bir kısmı Adile Mermerci Uygulama Oteli’nde, bir kısmı da Zeytinburnu Öğretmenevi’nde konaklatılıyor. Binaların akıbeti yapılan analizlerin sonuçlanmasının ardından belli olacak. Çıkan sonuçlara göre binalar ya yıkılacak ya da güçlendirme yapılacak.

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