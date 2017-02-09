Zeytinburnu'da kuyumcu soygunu

İbrahim AKTÜRK - Taner YENER / İSTANBUL, () ZEYTİNBURNU'nda maskeli ve silahlı 4 kişi, sabah saatlerinde kuyumcu dükkanının sahibi ve oğlunun ellerini bağlayıp etkisiz hale getirdi. Soyguncular daha sonra vitrinde bulunan bir miktar altını alıp kayıplara karıştı.

Olay, sabah saatlerinde Zeytinburnu, Beştelsiz Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerindeki bir kuyumcu dükkanında meydana geldi. Silahlı ve maskeli 4 kişi dükkana girerek, kuyumcu Hasbi Parlakkılıç ile oğlu Mehmet Ali Parlakkılıç'ı silahla tehdit etti.

Soyguncular daha sonra baba ile oğlunu dükkanın arka tarafındaki bölüme götürüp burada ellerini ve ayaklarını bağladı.

Daha sonra zanlılar vitrindeki bir miktar altını alıp yanlarına getirdikleri çantaya koyarak olay yerinden kaçtı.

Bir süre sonra dükkana giren müşteriler işyerinde kimsenin olmadığını görünce arka bölüme baktı. Baba ile oğlun elleri ve ayaklarının bağlı olduğunu gören müşteriler durumu hemen polise bildirdi. Bu arada, müşterilerin yardımıyla Hasbi Parlakkılıç ile oğlu Mehmet Ali Parlakkılıç kurtarıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri, saldırganların yakalanması için işyerinde ve çevresinde inceleme yaptı. Delil toplayan polis ekipleri, baba ile oğlun da ifadesine başvurdu.

KUYUMCU DÜKKANI SAHİBİ, SAVCININ BABASI



Öte yandan, işyeri sahibi Hasbi Parlakkılıç'ın, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Parlakkılıç'ın babası olduğu öğrenildi. Savcı Parlakkılıç, olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Bir süre babasına ait kuyumcu dükkanında kalan Parlakkılıç, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

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