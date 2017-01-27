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Zeytinburnu açıklarında su alan kuruyük gemisi karaya oturdu

İbrahim AKTÜRK-Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU-Hakime TORUN/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi bu akşam saatlerinde su almaya başladı, ardından bulunduğu yerde karaya oturdu....

Zeytinburnu açıklarında su alan kuruyük gemisi karaya oturdu

İbrahim AKTÜRK-Çağatay KENARLI-Soner HASIRCIOĞLU-Hakime TORUN/İSTANBUL,()-ZEYTİNBURNU açıklarında demirli halde bulunan "Bereket" adlı kuruyük gemisi bu akşam saatlerinde su almaya başladı, ardından bulunduğu yerde karaya oturdu.

Zeytinburnu açıklarında demirli haldeki bir geminin su aldığı ihbarı üzerine Deniz polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri harekete geçti. Ekipler, bir kısmı suya gömülen "Bereket" adlı geminin çevresinde önlem aldı.

2 bin 980 grostonluk, 115 metre uzunluğundaki geminin, hacizli olduğu için 2104 yılından beri Zeytinburnu açıklarında demirlediği tespit edildi.

Kuruyük gemisi, su almasının ardından büyük bir kısmı suya gömülerek bulunduğu yerde karaya oturdu. Ekiplerin gemi çevresindeki önlemleri sürüyor.

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