Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 42'nci gün; 2 bin 295 terörist etkisiz hale getirildi
2 bin 295 terörist etkisiz...
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada sokağa çıkma yasağı
Diyarbakır'da 104 köy ve mezrada...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Akar ve İçişleri Bakanı Soylu'dan bilgi aldı
Soylu ve Akar'dan şehitlerle ilgili...
Kamyonda yüklü trafo yola devrilince D-100'de trafik durdu 
İstanbul'da isyan ettiren kaza

Zeytin kütüğüne hayat veriyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Fikri Mutlu (48), kuruyan zeytin ağaçlarından soyut figürler hazırlayarak, onlara yeniden hayat veriyor. Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin...

Zeytin kütüğüne hayat veriyor

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, ()- İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yaşayan Fikri Mutlu (48), kuruyan zeytin ağaçlarından soyut figürler hazırlayarak, onlara yeniden hayat veriyor.
Gaziemir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı yerlerinden topladığı kuruyan zeytin ağaçlarının kütükleri, Fikri Mutlu'nun elinde hayat buluyor. Zeytin ağaçlarının gövdesi, Fikri Usta'nın dokunuşunun ardından hayvan figürüne dönüşüyor. Meslek lisesinin mobilya bölümünden mezun olan, kendini bildiğinden beri ağaç oymacılığı sanatıyla ilgilenen Fikri Mutlu, soyut çalışmalar yaptığını belirterek, "Ölmüş, kurumuş ve budanan büyük gövdeli zeytin ağaçlarının en ince dalını dahi kullanıyorum. Lisedeyken ufak dallardan kuş tasarlayarak bu işe başladım. Hobi amaçlı yapıyordum, yıldan yıla kendimi geliştirdim. 28 yıldır bu işle ilgileniyorum. Ağaç kütüğünü oyup kuş, balık, kelebek, tavus kuşu ya da kartal gibi figürler hazırlıyorum. Boyutuna göre 2 hafta ile 2 ay arasında zaman ayırmam gerekiyor" diye konuştu.
Altı yıldır belediye için çalıştığını belirten Mutlu, bu yıl 23 Nisan'da, Gaziemir Ulusal ve Uluslararası Çocuk Şenliği için ilçeye gelecek yabancı çocuklara hediyelikler hazırlamaya başladı. Yaklaşık 200 çocuğa kalemlik tasarlayan Mutlu, "Gelecek misafirlerin sayısına göre bazı modeller çıkardım. Sonra kalemliği seçtik. Beni tanıyanlar, özel çalışma istiyor. Hammadde önüme gelince, önce hayal ediyorum, sonra eser ortaya çıkınca, büyük bir haz alıyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314