Zeytin dallı mendil, fidan olacak

BURSA'da üretilen ve patenti İpeker firmasında olan vegan kumaş ile üzerinde zeytin tohumu bulunan zeytin dalı işlemeli mendil yapıldı. Mendil kullanılıp toprağa gömüldükten sonra üç ay içerisinde doğaya hiçbir zarar vermeden yok olurken, üzerindeki tohum ise toprak ile buluşup fidan olarak çıkıyor.

Bursa'da bulunan ve bir süre önce doğaya zarar vermeden toprakta üç ay içersinde çözülebilen dünyanın ilk vegan kumaşını üreten İpeker Tekstil A.Ş., Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken ilginç bir projeye imza attı. İpeker Tekstil, vegan kumaş ile üzerinde zeytin tohumu bulunan ve Zeytin Dalı işlemeli olarak mendil yaptı Bu mendil kullanılıp toprağa gömüldükten sonra sonra doğaya hiçbir zarar vermeden yok olurken, üzerindeki tohum ise toprak ile buluşup fidan oluyor. Şirketin Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, vegan kumaştan yaptıkları bu çalışmanın, Ezra-Tuba Çetin kardeşler ile birlikte moda akımına dönüştüğünü belirtti. İpeker şunları söyledi:

"O günlerde Cumhurbaşkanımızın eşi Sayın Emine Erdoğan, kadınlar günü nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 300 kişiden oluşan iş kadını ve siyaset insanları için düzenlenecek davette, sürdürülebilirlik üzerine dikkat çekmek için vegan kumaşlarımızdan bir dizayn yapılması istendi. Zeytin Dalı harekatının da sürdüğü bu günlerde, barışın da temsilcisi olarak zeytin dalı dizaynından yola çıktık. Organik iplikler kullanıp, bizim toprakta çözülebilen vegan kumaşımızın üzerine nakış tekniği ile zeytin çekirdekleri işledik. Böylece mendil, toprağa gömüldüğünde çözülebilir hale getirildi. Bunun da ilk can suyu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Sayın Emine Erdoğan tarafından verildi. Bizler de, sürdürülebilirliğin bu kadar üst kademede uygulanabilirliğini izlediğimiz için onur duyduk."

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ANLATILDI

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantıda hazır bulunan İpeker Tekstil A.Ş.nin İdari Direktör Yardımcısı Hande Altındağ, Emine Erdoğan'ın konuşmasında. sürdürülebilirlik üzerinde durduğunu söyledi. Emine Erdoğan'ın sürdürülebilirliğin bireysel olarak başlatılması gerektiğine işaret ettiğini belirten Altındağ, "Toplantıda her bir masada bulunan mendiller vegan, bakır ipeğinden yapılan kumaşlarımızdan üretildi. Nakışlar organik ipliklerden yapıldı. Davetin sonunda, Sayın Emine Erdoğan, vegan kumaşımızın üzerine işlenen nakışın içinde bulunan zeytin çekirdeğini özenle toprağa dikip can suyu verdi" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI