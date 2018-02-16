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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan uzman çavuş memleketinde

SURİYE'nin Afrin bölgesine yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan Uzman Çavuş Muzaffer Doğan (25), Kilis'teki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirildi. Nöyfel ve Hayriye Doğan çiftinin en büyük oğlu ve bekar...

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan uzman çavuş memleketinde
SURİYE'nin Afrin bölgesine yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda yaralanan Uzman Çavuş Muzaffer Doğan (25), Kilis'teki tedavisinin ardından memleketi Adıyaman'a getirildi.
Nöyfel ve Hayriye Doğan çiftinin en büyük oğlu ve bekar olan Muzaffer Doğan, Suriye’nin Afrin kentinde sürdürülen 'Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralandı. Kilis Devlet Hastanesi’nde tedavisi tamamlanan Doğan, ailesi tarafından memleketi Adıyaman'a getirildi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kontrolden geçirilen Doğan, evine götürüldü.
4 oğlu daha olduğunu ve onları da askere göndereceğini belirten Nöyfel Doğan, "Allah Türkiye'nin başından bu belayı bir an önce def etsin. İnşallah onların kökünü kazıyacağız. Teröre lanet olsun, lanet ediyorum" dedi.

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