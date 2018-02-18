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'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (6)

105 YAŞINDAKİ ZEYNEP NİNEDEN MEHMETÇİĞE DESTEK Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nden yola çıkan 200 araçlık konvoy, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Kahramanmaraşlı 105 yaşındaki Zeynep Bekereci,...

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 30'uncu gün; 1614 terörist öldürüldü (6)

105 YAŞINDAKİ ZEYNEP NİNEDEN MEHMETÇİĞE DESTEK
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'nden yola çıkan 200 araçlık konvoy, Kilis'in Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Kahramanmaraşlı 105 yaşındaki Zeynep Bekereci, 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için kesilmek üzere Kilis'e getirdiği 11 küçükbaş hayvanı, askeri yetkililere teslim etti. Yakınlarının, Türk bayrakları ile 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganı atıp, şehitler için dua ettiği Zeynep Bekereci, "Allah'ım askerleri korusun. Allah yardım etsin askerlerimize. 11 kurbanlık getirdim. Askerlerimize koyunları kurban edeceğim" dedi.
Öte yandan Diriliş Gençlik Derneği de, Mehmetçiğe destek için Öncüpınar Sınır Kapısına geldi. Burada basın açıklaması yapan Diriliş Gençlik Derneği Genel Başkanı Berivan Algın, yanlarında getirdikleri baklava ve yiyecekleri askeri yetkililere teslim etti.

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