Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Juncker: 2025’e kadar altı Balkan ülkesi daha AB’ye girebilir
2025’e kadar altı Balkan ülkesi...
6.4 büyüklüğünde deprem, 30 kişi göçük altında kaldı
6.4 büyüklüğünde deprem, 30 kişi...
PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı: 20 ÖSO'lu zehirlendi
PKK/YPG, zehirli gazla saldırdı, çok...
Erdoğan: Afrin'deki bu operasyonlar İdlib'le devam edecek
TTB' ve TBB'den Türk kelimesi...

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 18'inci gün; 970 terörist öldürüldü (2)

HATAY'DA BAZI YERLER ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ Hatay Valiliği, TSK'nın Suriye'nin Afrin ilinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik  yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında vatandaşları terör eylemlerinden...

'Zeytin Dalı Harekâtı'nda 18'inci gün; 970 terörist öldürüldü (2)

HATAY'DA BAZI YERLER ÖZEL GÜVENLİK BÖLGESİ İLAN EDİLDİ
Hatay Valiliği, TSK'nın Suriye'nin Afrin ilinde terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik  yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı kapsamında vatandaşları terör eylemlerinden korumak ve harekatın selameti adına bazı yerlerin özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildiğini duyurdu.
Hatay Valiliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Uluslararası hak ve yükümlülüklerimiz ve meşru müdafaa kapsamında, Suriye’nin kuzeyinde bulunan ve ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan başta PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek üzere, 20 Ocak 2018 günü Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarımızda ve bölgede 'Zeytin Dalı Harekâtı' başlatılmıştır.
Milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, Zeytin Dalı Harekatı'na karşı olası terörist eylemlerden doğabilecek zararlardan vatandaşlarımızı korumak ve terörist faaliyetlere karşı gerçekleştirilebilecek önleme harekatının selameti açısından 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince, Hatay ili mülki hudutları içerisinde bulunan Oğulpınar Üs Bölgesi Çevresi, Hac Konaklama Üs Bölgesi, Aktepe Gediği Köyü bölgesi ve Hatay- Kilis karayolundan Höyük Krk. Bağlantı yolu, Sakız (Koruhöyük çıkışı), Akbaba (Sugediği Köyü bölgesi arazi ve yolları), Zafer Toka (Kaletepe Köyü arazi ve yolu), Bayraktar (İncirli Köyü arazi ve yolu), Halepli (Perişan Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Sucu (Sucu Köyü bölgeleri arazi ve yolları), Güntepe (Şarkhamamı Köyü bölgesi arazi ve yolları ve Karakol geri hattı arazisi), Davutpaşa ve Bükülmez (Köyü arazi ve yolları)  Bölgelerinde,  07 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00'den başlayıp 21 Şubat 2018 Çarşamba günü saat 08.00'de bitecek şekilde (15) gün süreyle Valiliğimizce Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmesine karar verilmiştir.
Buna göre, 07-21 Şubat 2018 tarihleri arasında Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilen yerlerde yerleşik olan vatandaşlarımız haricinde basın mensuplarının görüntü almaları, röportaj ve yayım yapmaları ile her türlü araç ve insan girişi kolluk makamlarınca verilen izinler dışında yasaklanmıştır."

HATAY, ()

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314