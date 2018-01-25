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Zeytin Dalı Harekatı şehitlerine mevlit

Serhan TÜRK/İSTANBUL,()-ESKİ Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Zeytin Dalı"  harekatında şehit olan askerler için mevlit okuttu. Sarıgül, Zeytin Dalı Operasyonu'nda Afrin'de şehit olan askerler için Şişli Camii'nde öğl...

Zeytin Dalı Harekatı şehitlerine mevlit

Serhan TÜRK/İSTANBUL,()-ESKİ Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, "Zeytin Dalı"  harekatında şehit olan askerler için mevlit okuttu.
Sarıgül, Zeytin Dalı Operasyonu'nda Afrin'de şehit olan askerler için Şişli Camii'nde öğl  namazı sonrasında mevlit ve Kuran-ı Kerim okuttu. Şişli Camii'nde düzenlenen mevlit öncesi açıklama yapan Mustafa Sarıgül, "Kahraman Mehmetçiğimiz tüm unsurları ile vatanın birlik ve bütünlüğü için mücadele etmektedir. Şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Terörün bir an önce sona erip barışın sağlanması en büyük temennimizdir. Dualarımız Mehmetçiğimizle beraber" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF)

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