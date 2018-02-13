Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
"Kolsuz Agop" hayatını kaybetti
Şehit Savcı soruşturmasında tutuklama
Şehit Savcı soruşturmasında tutuklama
'Zeytin Dalı Harekatı'nda 25'inci gün; 1439 terörist öldürüldü
Afrin'de öldürülen terörist sayısı 1439...
Türk Askeri bir yıl daha Aden Körfezi'nde: Resmi Gazete'de yayımlandı
Türk Askeri bir yıl daha...

'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi Uzman Çavuş Sarıaslan için mevlit

BESNİ (Adıyaman), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan için Adıyaman'ın Besni ilçesinde mevlit okutuldu. Şehit...

'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi Uzman Çavuş Sarıaslan için mevlit

BESNİ (Adıyaman), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan için Adıyaman'ın Besni ilçesinde mevlit okutuldu.
Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarıaslan’ın Suvarlı beldesindeki babaevinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere Vali Nurullah Naci Kalkancı ve eşi Yasemin Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni Kaymakamı Ahmet Gençer, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda Adıyamanlı katıldı. Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunan mevlitte, şehitler için dua edildi.
Adıyaman Valisi Kalkancı, Türkiye'nin, şehitlerin kanıyla yoğrulup vatan olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehit ve gazilerimizin bizim için ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Biz, devlet olarak şehitlerimizin hatıralarını inşallah, ilelebet yaşatacağız. Vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, huzur ve esenliğinin sağlanması için hayatını feda eden Uzman Çavuş Enes Sarıaslan kardeşimiz ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.
Mevlidin ardından Vali Kalkancı, şehidin babası İmam Sarıaslan ve yakınlarına başsağlığında bulunarak, sabır diledi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314