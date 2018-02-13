'Zeytin Dalı Harekatı' şehidi Uzman Çavuş Sarıaslan için mevlit

BESNİ (Adıyaman), () - TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan için Adıyaman'ın Besni ilçesinde mevlit okutuldu.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Sarıaslan’ın Suvarlı beldesindeki babaevinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere Vali Nurullah Naci Kalkancı ve eşi Yasemin Kalkancı, Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, Besni Kaymakamı Ahmet Gençer, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda Adıyamanlı katıldı. Müftülük görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okunan mevlitte, şehitler için dua edildi.

Adıyaman Valisi Kalkancı, Türkiye'nin, şehitlerin kanıyla yoğrulup vatan olduğunu belirterek, "Şehitlerimizin hakkını ne yapsak ödeyemeyiz. Şehit ve gazilerimizin bizim için ülkemiz için yaptıkları fedakarlığın, ödedikleri bedelin büyüklüğünü ifade etmeye kelimeler yetmez. Biz, devlet olarak şehitlerimizin hatıralarını inşallah, ilelebet yaşatacağız. Vatanımızın birlik ve bütünlüğünün korunması, huzur ve esenliğinin sağlanması için hayatını feda eden Uzman Çavuş Enes Sarıaslan kardeşimiz ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Mevlidin ardından Vali Kalkancı, şehidin babası İmam Sarıaslan ve yakınlarına başsağlığında bulunarak, sabır diledi.



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