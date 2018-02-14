Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere '2.5 ton fındık'

ORDU Altınordu Belediyesi tarafından, Afrin’de Mehmetçiğe gönderilmek üzere başlatılan fındık kampanyasında toplanan fındıklar, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerlere ulaştırılması amacıyla Hatay’ın Hassa Kaymakamlığı’na gönderildi.Altınordu Belediyesi tarafından, Afrin’de 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında görev yapan Mehmetçiğe gönderilmek üzere fındık kampanyası düzenlendi. Yaklaşık 2.5 ton kavrulmuş fındık Belediye’ye teslim edildi. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, kampanyaya katılanlara teşekkür etti.Toplanan fındıklarda 7’den 70’e herkesin el emeği olduğunu belirten Başkan Engin Tekintaş, "Afrin’de bir mücadele var ve bu mücadele ülkenin istikbal ve istiklal mücadelesi. Bu mücadele kapsamında Altınordu Belediyesi olarak biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirerek bir kampanya başlattık. Çok sayıda kurum ve kuruluşlardan, vatandaşlarımızdan ve derneklerimizden kampanyamıza önemli destekler geldi. Milli ürünümüz olan fındıkla sunmak istediğimiz katkı geniş kitlelere ulaştı. 7’den 70’e herkesin el emekleri ile hazırladıkları kavrulmuş fındıklar belediyemizde toplanarak hazır hale getirildi ve askere ulaştırılmak üzere yola çıkıyor. Gönülden yapılan bu katkıya destek veren ve varlığını, kalbini ve hislerini Mehmetçikle paylaşan herkese teşekkür ediyorum" dedi.Altınordu Belediyesi önünde kamyonete yüklenerek Hatay’a doğru yola çıkan fındıkların buradan Afrin’e ulaştırılacağı belirtildi.