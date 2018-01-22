Zeytin Dalı Harekatı'nda 3'üncü gün; kara operasyonu sürüyor (9)

'GEREKTİĞİ ÖLÇÜDE DEVAMI GELECEK'
Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kırıkhan ilçesinden sonra Reyhanlı ilçesine geldi. Ticaret ve Sanayi Odası’nda milletvekilleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, işadamları ve protokolün katıldığı toplantıda konuşan Bakan Akdağ, "Afrin'deki operasyon gerektiği ölçüde devamı gelecek. Yaralanan ve iş yerleri hasar görenlerin acılarını paylaşıyoruz. Ortaya çıkan hasarlar süratle valiliğimiz takibinde onarılacaktır" dedi.
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'GEREKTİĞİ ÖLÇÜDE DEVAMI GELECEK'