'Zeytin Dalı Harekatı'nda 14'üncü gün; TSK birlikleri ve ÖSO güçleri Afrin'e ilerliyor (5)

REYHANLI'DA ÖLÜ SAYISI 2 OLDU

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırıda Rıfat Sinirli'nin ardından 1 kişinin daha öldüğü bildirildi. Ölen kişinin isminin verilmediği açıklamada şöyle dendi:

"2 Şubat'ta Afrin bölgesinden PYD/PKK/KCK/YPG tarafından Reyhanlı ilçemize saat 11.00 sıralarında 3 adet, saat 13.50 sıralarında 3 adet olmak üzere toplam 6 adet askeri mühimmat atılmış olup, askeri mühimmatın 3'ü ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 3'ü ise ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. İlçe merkezine düşen 3 adet askeri mühimmatın infilak etmesi sonucu; 2 vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2'si ağır yaralı olmak üzere 16 vatandaşımız ise yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır."



