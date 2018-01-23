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'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için lokma dağıttılar

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, esnaf ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Selimiye Camii'nin önünde dua edip, lokma dağıttı. Edirne'yi Tanıtma...

'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için lokma dağıttılar

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'de, esnaf ve gaziler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'na katılan askerler için Selimiye Camii'nin önünde dua edip, lokma dağıttı.
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, Edirneli şekerlemeci Arif Meriç ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Edirne Şubesi üyeleri, 'Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan askerler için Selimiye Camii'nde bir araya geldi. Cami önünde dualar edilirken, lokma dağıtıldı. 
Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Kalite Kontrol Derneği Başkanı Dinar, özel amaç için toplandıklarını belirterek, "Afrin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir köşesinde görev yapan kahraman Mehmetçiklerimize dua ve dua sonrasında Türk İslam geleneklerinde olan lokma dağıtımı yapacağız. Buradan onlara seslenerek, şöyle demek istiyoruz. Bedenimiz, sizin yanınızda değil; ama ruhumuz, dualarımız her saniye sizinle beraber. Sizin yanınızdayız. Buradan size dualar gönderiyoruz. Yaşasın Türk askeri" dedi.
Kentte şekerlemecilik yapan Arif Meriç de 'Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin'den bütün dünyaya huzur getireceğini söyledi.
Kıbrıs gazisi İbrahim Aksal (63) ise gaziler olarak Türk ordusunun arkasında olduklarını, çağırılırsa savaşmaya hazır olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından dualar okundu, dökülen lokmalar, ayranla birlikte Edirnelilere dağıtıldı.

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