Zeytin Dalı Harekatı için götürülen askeri araçlar geri dönüyor

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütlerine karşı Suriye'nin Afrin Bölgesi'nde yaptığı Zeytin Dalı Harekatı'na götürülen askeri araçların bir bölümü Hatay'ın İskenderun ilçesine getirildi.Konvoy halinde İskenderun'a getirilen askeri kamyonlar ve zırhlı araçlar, burada daha önce konuşlandırıldıkları birliklere gönderilmek üzere vagonlara yüklendi. Askeri yetkililer, sevkiyatla ilgili açıklama yapmadı.

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