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'Zeytin Dalı Harekatı' 9'uncu gününde; terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor (10)

ÜSTEĞMEN USTA'NIN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDEKİ SİVİLLERE YARDIM ELİ Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın çatışmada şehit...

'Zeytin Dalı Harekatı' 9'uncu gününde; terör mevzileri havadan ve karadan vuruluyor (10)

ÜSTEĞMEN USTA'NIN ŞEHİT OLDUĞU KÖYDEKİ SİVİLLERE YARDIM ELİ
Suriye'nin Afrin kentindeki terör örgütlerine yönelik sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı'nın 4'üncü günü olan 23 Ocak'ta Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın çatışmada şehit olduğu Raco beldesine bağlı Ömer Uşağı Köyündeki sivillere, Mehmetçik ve ÖSO mensupları yardım eli uzattı. Türk askerleri ve ÖSO mensupları, teröristlerden arındırılan köydeki Suriyelileri evlerinde ziyaret ederek isteklerini sordu, ardından yiyecek ve meyve dağıttı. Çocuklara da bisküvi ve çikolata veren askerlere, bölgede halkı teşekkür edip harekattan duydukları memnuniyeti ifade etti. Askerlere sarılıp Kürtçe konuşan yaşlı bir kadın, "Ben ÖSO askerlerinin iyi ve kibar olduklarını, halimizi sorduklarını söylüyordum. Allah ÖSO'dan razı olsun. İyiki geldiler ve buradalar" diyerek bölgenin teröristlerden temizlenmesine sevindiğini kaydetti.

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