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Zeytin çekirdekleri tespih, odunları ise takı oldu
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, işçi emeklisi Gökhan Fırındaoturan (56), zeytin çekirdeklerinden tespih, zeytin odunlarından da takı yaptı. Burhaniye ilçesinde 8 yıldır hediyelik eşya üretip satan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Fırındaoturan, zeytin...
GENEL 31.10.2019, 14:51
BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, işçi emeklisi Gökhan Fırındaoturan (56), zeytin çekirdeklerinden tespih, zeytin odunlarından da takı yaptı.
Burhaniye ilçesinde 8 yıldır hediyelik eşya üretip satan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Fırındaoturan, zeytin atıklarını turistik eşya yapımında kullanıyor. Fırındaoturan, zeytin çekirdeklerinden tespih, zeytin odunlarından takı yapıyor.
Çöpe giden zeytin çekirdeklerini delerek tespih yaptığını söyleyen Fırındaoturan, "Bu yıl zeytin odunlarından takı ve kolyeler yapmaya başladım. Bayanların çok hoşuna giden bu takılar tutuldu. Özellikle bayanlar bu tespihleri çok alıyorlar. Eşlerinin veya çocuklarının, sigara veya telefonu çok kullandıklarından dolayı bu tespihleri stres çarkı yerine alıp götürüyorlar. Hediye ediyorlar. Sanırım iyi sonuç alıyorlar. Çünkü, bende elimde tespih varken telefonu düşünmüyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü, bunlar stres alıyor. Beni huzurlu kılıyor. Tüm dünyanın bize stres çarkı satmasına karşı, biz diyoruz ki elimdeki tespih stres gideriyor ve stresi alıyor. Stres için herkes bunu kullanmalı” dedi.
Zeytin odunundan yapılan takıyı kullanan Zilan Şahin de “Gökhan ağabeyin bu sene zeytin ağacından yaptığı takıları severek takıyoruz. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.
Burhaniye ilçesinde 8 yıldır hediyelik eşya üretip satan evli ve 2 çocuk babası Gökhan Fırındaoturan, zeytin atıklarını turistik eşya yapımında kullanıyor. Fırındaoturan, zeytin çekirdeklerinden tespih, zeytin odunlarından takı yapıyor.
Çöpe giden zeytin çekirdeklerini delerek tespih yaptığını söyleyen Fırındaoturan, "Bu yıl zeytin odunlarından takı ve kolyeler yapmaya başladım. Bayanların çok hoşuna giden bu takılar tutuldu. Özellikle bayanlar bu tespihleri çok alıyorlar. Eşlerinin veya çocuklarının, sigara veya telefonu çok kullandıklarından dolayı bu tespihleri stres çarkı yerine alıp götürüyorlar. Hediye ediyorlar. Sanırım iyi sonuç alıyorlar. Çünkü, bende elimde tespih varken telefonu düşünmüyorum. Başka bir şey düşünemiyorum. Çünkü, bunlar stres alıyor. Beni huzurlu kılıyor. Tüm dünyanın bize stres çarkı satmasına karşı, biz diyoruz ki elimdeki tespih stres gideriyor ve stresi alıyor. Stres için herkes bunu kullanmalı” dedi.
Zeytin odunundan yapılan takıyı kullanan Zilan Şahin de “Gökhan ağabeyin bu sene zeytin ağacından yaptığı takıları severek takıyoruz. Herkese tavsiye ederim” diye konuştu.
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