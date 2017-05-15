Zeynel Bey Türbesi yeni yerine yerleştiriliyor (2)

6 DAKİKALIK İŞLEMİ 2 BAKAN ANKARA'DAN CANLI OLARAK İZLEDİ

Batman'ın Hasankeyf İlçesi'nde, baraj gölü altında kalacağı için 2 kilometre uzaklıktaki yeni yerine özel hazırlanan platformla taşınan Zeynel Bey Türbesi, saat 14.00'te başlayan ve 6 dakika süren bir işlemle yerleştirildi. Ankara'da bulunan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı'nın da canlı olarak izlediği indirme işlemi sonrası, görevliler birbirine sarılarak kutlama yaptı.

Türbenin yeni yerine yerleştirme çalışmalarını, Batman Valisi Ahmet Deniz, DSİ Genel Müdür Murat Acu, Hasankeyf Kaymakamı Bülent Baygüven, Diyarbakır ve Ilısu Baraj yapım çalışmaları sorumluları ile çok sayıda kamu kurum temsilcileri katıldı. Türbenin bulunduğu alanda konuşan Vali Ahmet Deniz, yeni yerine taşınan türbenin 6 dakikalık işlemden sonra yeni yerine yerleştirildiğini belirterek, "Türbenin son yolculuğu yapıldı. Bu alanda Artuklu Mimarisi olacak. Burası kültür adası olacak. Bugün heyecanlıyız, gururluyuz. Önemli bir eseri yeni Hasankeyf yerleşim birimine taşıdık. Zeynel Bey Türbesi'nin etrafı da elden geçirilecek, koruma altına alınacak. Türbenin ardından 8 eser daha taşınacak. İmam Abdullah Külliyisi ile Artuklu Hamamı yakında taşınacak. 550 yaşında, bin 100 ton ağırlığında. Önemli bir eseri yeni alanına taşımış olduk. Taşınma işlemlerinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hasankeyf gelecekte çok önemli bir turizm merkezi olacak" dedi.

İndirme işleminin ardından türbenin etrafı artık koruma altına alınacağını belirten yetkililer, taşıma sürecinde türbenin altına dökülen beton koruma, aynı görevi yapmaya devam edeceğini anlattı. Depreme dayanıklı olduğu için türbeyi muhtemel tepremlerden de koruyacak olan beton koruma, toprağın altında kalacak şekilde düzenlenecek. Ayrıca kazı sırasında türbenin altındaki mekandan çıkarılan ve Zeynel Bey'e ait olduğu belirtilen sanduka mezar da buradaki türbenin altına konulacak.



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