Zeynel Bey Türbesi'nden sonra taşınacak İmam Abdullah Külliyesi'nin ihalesi yapıldı

Arif ARSLAN/BATMAN, () - BATMAN'ın Hasankeyf İlçesi'nde 550 yıllık Zeynel Bey Türbesi'nin yeni yerine taşınmasının ardından, sular altında kalacak diğer tarihi eserlerin taşınması amacıyla fizibilite çalışmalarına başlandı. Taşınacak ikinci tarihi eser olan İmam Abdullah Külliyesi'nin ihalesi de yapıldı.

Hollanda ve Türk firması tarafından hazırlanan projeyle, 1100 tonluk Zeynel Bey Türbesi'ni taşıma işlemi, 12 Mayıs Cuma günü, Türkiye'de ilk kez kullanılan bir yöntemle gerçekleştirildi. 8 saat sürmesi planlanan tarihi Zeynel Bey Türbesi'nin 2 kilometre uzaklıktaki yeni yerine taşınması işlemi, saat 11.45'te, herhangi bir sorunla karşılaşılmadan, 4 saatte tamamlandı. Zeynel Bey Türbesi, yeni yerine taşıma işleminin başarıyla sonuçlanmasının ardından dün de yerine yerleştirildi.

Yeni yerine yerleştirilen Hasankeyf'in sembolü konumundaki tarihi türbenin koruma altına alınacağını belirten Batman Valisi Ahmet Deniz, depreme karşı dayanaklılığı için sismik bir sistemle türbenin sağlamlaştırıldığını söyledi. Tarihi türbe her yönüyle koruma altına alınacağını anlatan Vali Deniz, "Türbenin zarar görmemesi için etrafını çok daha korunaklı ve güvenli hale getireceğiz. Bu konuda Orman ve Su İşleri Bakanımız sayın Veysel Eroğlu'nun üzerinde titizlikle durduğu çalışmalar da aralıksız sürecek. Türbenin etrafında depremle hareket edecek bir sismik sisteminin de yer alacağı restorasyon çalışmaları devam edecek. Türbe eskisine oranla çok daha sağlam bir hale getirilecek. Daha önce Batman Müzesi'nde koruma altına alınan sanduka mezar da türbenin zemine yerleştirilecek. Tüm bu çalışmalar tamamladıktan sonra türbe ziyaretçilere açık tutulacak" dedi.

İMAM ABDULLAH KÜLLİYESİ TAŞIMA İHALESİ YAPILDI

Devlet Su İşleri Genel Müdürü Müdürü Mehmet Acu ise Zeynel Bey Türbesi'nden sonra taşınacak ikinci eser olan İmam Abdullah Külliyesi'nin taşınması için ihale yapıldığını anlatarak, şöyle konuştu:

"Ilısu Barajı altında kalacak 8 eserden biri Zeynel Bey Türbesi'ydi. Geriye kalan 7 eserin tamamını kültürel parktaki yerlerine taşıma işlemini önümüzdeki yıl bitireceğiz. Sıradaki eserlerden öncelikli olanlar İmam Abdullah Külliyesi ve Artuklu Hamamı'dır. Daha sonra sırayla Baldekan türbeleri, El Rızk Camii, Süleyman Koç Camii, Kızlar Camii ve Ortakapı bölümünü bütünsel olarak taşıyacağız. İmam Abdullah Keliyesi'nin ihalesi yapıldı. Zeynel Bey Türbesi'nden sonra İmam Abdullah türbesini taşıyacağız. Ardından Artuklu Hamamı kültürel parka gelecek üçüncü eser olacak."

FOTOĞRAFLI