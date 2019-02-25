Zeybekci’den İzmirlilik açıklaması

İZMİR’de Ege Bölgesi Sanayi Odası meclis toplantısına katılan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, ithal aday eleştirilere yanıt verdi. Zeybekci, merkezi İzmir’de olan bir şirketin sahibi olduğunu belirterek, “Bana karşı siyasi nezaketsizlikler yapılıyor. İthal diye söyleyenler soyadımı güzelce okusalar, anlarlar. 2004’den beri İzmir’de 540 kişinin istihdam edildiği merkezi İzmir’de olan bir şirketin emanetçisiyiz. İzmirliliğimizi en iyi oda başkanları bilirler diye düşünüyorum." dedi.Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Şubat ayı olağan meclis toplantısı eski Ekonomi Bakanı ve AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci’nin katılımıyla gerçekleştirildi. Zeybekci, sanayicilere yaptığı konuşmada seçileni seçenden ötürü hoşgördüğünü belirterek bu milletin iradesine duyduğu saygıdan ötürü seçilmişlere saygı gösterdiğini ifade etti. İzmir’in Türkiye’nin en değerli varlığı olduğunu kaydeden Zeybekci, adaylığını açıkladığı 27 Kasım'dan bu yana kentte bir çalışma seferberliği başlattığını belirtterek şunları söyledi:"Odalar, borsalar, tüm sivil toplum kuruluşları ve İzmir’deki gençler, kadınlar, esnaflar ve tüm vatandaşlara bir araştırma grubuyla ulaşarak sorunları tespit ettim. Bu sorunlar üst üste getirildiğinde birbiriyle örtüşüyor. İlk 5 sorun genelde aynı. Biz bu sorunları tanımlarken gelecek projeksiyonunu göz önünde bulundurduk. Dünya 21’inci yüzyılın ilk çeyreğini bitirirken biz dünyada ve Türkiye’de nasıl bir İzmir’i konuşuyor ve hedefliyoruz. Bunları ve mevcut zemini görmeden ilerlemek mümkün değil. Talepler ve hedeflere gitmek için nelere ihtiyaç var. Bunun çalışmasını yaptık.”Dünyada ticaretle ilgili doğruların değiştiğini anlatan Zeybekci, taşımayla ilgili yeni bir akımın ön plana çıktığını söyleyerek lojistik ile doğruları yeniden gözden geçirmek gerektiğini söyledi. Üretim, ticaret ve lojistikle ilgili dünyadaki en avantajlı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu anlatan Nihat Zeybekci, İzmir’e de önemli görevler düştüğünü söyleyerek “İzmir’in ilk 5 sorunun 4 tanesi alt yapı eksikliğiyle ilgili. Katı atık, kanalizasyon, yağmur suyu, ulaşım yollarının uygunsuzluğu, şehrin merkezindeki trafik ve işsizlik konusu ön plana çıkıyor. Oysa işsizlik sorunu bence çok daha önemli. İzmir, yüzde 14.5 ile Türkiye ortalamasının üzerinde işsizlik rakamlarına sahip. Genç işsizlik oranı ise yüzde 26.5 ile Türkiye’nin çok üzerinde. İzmir’de her 4 gençten biri istihdam sorunu yaşıyor” diye konuştu.SİYASİ NEZAKETSİZLİK VURGUSUKonuşmasına İzmir’de hayata geçireceği projeleri anlatarak devam eden Zeybekci, ulaşımla ilgili yatırımlardan örnekler vererek İzmir’de hangi raylı sisteme binilirse binilsin en fazla iki aktarmayla havaalanına ulaşabileceğini kaydetti. Gaziemir caddesinin üzerine iki alternatif bypass yapacaklarını anlatan Zeybekci, “Bütün modern şehirlerde tren istasyonu şehrin merkezidir. Biz Kemalpaşa’dan gelecek hattı 2 tünelden 4 tünele çıkardık. İzban ile birlikte tren yolu ve metro tren hattı Alsancak’a ulaşmalı” dedi. Çeşme’de yapımı devam eden Ekrem Pakdemirli Havalimanı’nın hava sporları anlamında bir merkez olarak katma değeri yüksek bir havalimanı olacağını kaydeden Zeybekci, “İlk etapta 6 balıkçı limanı yapılacak. Bütün deniz ürünlerinde İzmir merkez olmalı. Önce işleme sonra paketlenmesi ve sevkiyatıyla ilgili merkez haline gelmeli. Artık ihracatın yüzde 50’si hava kargoyla yapılacak. İzmir bu anlamda en avantajlı şehir” diye konuştu. Meclis üyelerine kendi hayatından da bazı kesitleri anlatan Nihat Zeybekci şöyle devam etti:“Bu kardeşiniz köklü bir aileden gelip de sanayici olmadı. Rahmetli annemle tütün tarlasına giderdim. 7 yaşında ilk yövmiyemi kazandım. Tütün tarlasında fide dağıttım su dağıttım. Bu aziz millet o amelenin çocuğunu devlet parasız yatılı okullarında okutarak bir noktaya getirdi. 1993 yılına kadar çok iyi maaşlarla çalıştım. Türkiye’nin milli geliri 1500 dolar civarındayken bugünkü parayla 10 bin mark kazanıyordum ayda. Bir gün kendi işimi kurmaya karar verdim. Herşeyimi yeni işime yatırdım 16 kişiyle başladım ve 2002 yılında Türkiye’nin ilk bin şirketinden biri oldu. İzmir’deki işlerimizle ilgili sanayi odası, ticaret odası, ihracatçılar birliği üyesiyim. En nazik şekilde söyleyebileceğim şekliyle bana karşı siyasi nezaketsizlikler yapılıyor. İthal diye söyleyenler soyadımı güzelce okusalar anlarlar. 2004’den beri İzmir’de 540 kişinin istihdam edildiği merkezi İzmir’de olan bir şirketin emanetçisiyiz. İzmirliliğimizi en iyi oda başkanları bilirler diye düşünüyorum.”‘İZMİR’DE ÇÖP SORUNU KALMAYACAK’Yerel yönetimler ve sanayi odalarının hep beraber tek ekip gibi çalışması gerektiğine dikkat çeken Zeybekci, yerel yöneticilerin adeta bir pazarlamacı yada bir avcı gibi yatırımcının peşinde koştuğunu dile getirerek, “Biz tüm yatırımcılara İzmir’de yatırım yapmaları için alt yapısı bitmiş yerde belediye ortaklığında yeni OSB’ler ve sanayi siteleri kurmalıyız” dedi. İzmir’de çöplerin dağlara atıldığını dile getiren Zeybekci, bu durumun kente yakışmadığını belirterek şunları söyledi:'ZAMANINDA BİR DÜĞME YANLIŞ İLİKLENMİŞ, YILLARCA BÖYLE SÜRMÜŞ'"Bu ilkellikten İzmir’i bir buçuk yıl içinde kurtaracağız. 2020’nin sonunda bu sorun kalmayacak. Sıfır atıkla, ayrıştırılabilenler ekonomiye, sızan suyun arıtıldığı ve elde edilen gazdan elektrik enerjisini üreterek bu işi çözeceğiz. Ben bunu yaptım da geldim. Denizli’de hayata geçirdim. İzmir’de teknik bir sorun var. Yağmur suyunu kanalizasyona verdiğinde bu sorun kaçınılmaz. Kanalizasyonun içine hava bile girmemeli. Hangi mantık şehrin yağmur suyunu kanalizasyona verdi bunu anlamıyorum. Bir seferberlikle kurtaracağız bu şehri. Zamanında bir düğme yanlış iliklenmiş yıllarca böyle sürmüş."Bir İzmir platformu kurarak bazı projeleri oylayacaklarını anlatan Zeybekci, 5 yılda 80 bin otopark kapasitesine ulaşacaklarını belirterek, "Kapı kapı dolaşacağız. İzmir’in en tepe meclislerinden biri burası. Buraya ‘oylarınızı bekliyorum’ demeye gelmedim. Allah bize muhakeme kabiliyeti verdiyse siz tarafsınız. Meclis üyeleri de taraf olsun diye seçildi. Siz İzmir’in sektörlerin tarafısınız. Sadece İzmir’in tarafı olun oyunuzu İzmir’e verin. Bu seçimlerin ideolojik perdelerle örtülmesine izin vermeyin, bunu sizden İzmir için istiyorum” dedi.'İLLERE GÖRE FARKLILIK YOK'Zeybekci konuşmasının ardından meclis üyelerinin sorularını yanıtladı. EBSO Meclis Üyesi Barış Erel, İzmir’in Ankara’da bekleyen bazı projeleri olduğunu belirterek “Çiğli tramvay projesi de ulaştırma bakanlığı tarafından bekleyen projelerinden biri. İzmir projelerinin Ankara’da bekleme süreleriyle ilgili özel bir durum var mı yoksa, genel bir uygulama mı” diye sordu. Erel’in sorusunu yanıtlayan Zeybekci, şöyle konuştu:“İzmir’e bir gıcıklık var mı diye mi soruyorsunuz. Nedense burada merkezi hükümet İzmir’in hakkını yiyor gibi bir algı var. 2017 rakamlarına göre büyükşehirlere verilen bütçe kişi başı toplam payları Kocaeli 1 numara 1202 lira iken İzmir 2 numara ve bin 30 lira kişi başıdır. Belediye başkanıyken ben buna hep karşı çıkardım. Kocaeli’deki tüm rafinerilerdeki ve kimyasal fabrikalarda üretilenleri Kocaeliler kullanıyor mu ki orada üretilen katma değerden buraya pay geliyor. Bu projelerin bir çoğu çevre yolunda, İzban’da yapıldığı gibi genel bütçe ile yapıyor. Kentsel dönüşümle ilgili Bakanlar Kurulu’nda ben bir gecikme görmedim İllere göre farklılık asla söz konusu değildir. Bu millete bunun hesabını kimse veremez. Yerel yönetimde İzmir’de seçilen tek kişi belediye başkanıdır. Türkiye’de bürokratik yapı takip edilmeli. O şehirin milletvekilleri harekete geçirilmelidir. Aziz bey (Kocaoğlu) sorunların çözümü için Ankara’ya geldiğini çok iyi biliyorum. Mevzu bahis olan İzmir’dir. İzmir’in sorunlarını konuşurken ideolojik duvarı bir kaldırabilsek İzmir kazanır. Çiğli tramvay hattı ile ilgili sorunu inşallah biz seçilirsek 1 Nisan’da çözeriz."Seçimden sonra Türkiye’de ekonomik olarak kötü bir tablo hakim olacağına ilişkin iddialara tepki gösteren Zerybekci, “Bir siyasi partinin başkanı ne kerametse baktım affedersiniz utanmadan ‘efendim 1 Nisan’dan itibaren Türkiye mahvolacak.’ ‘Sen çok mu sevineceksin ?' diye sormak lazım o arkadaşa. Şu anda bütçe ve mali disiplinle ilgili bu seçimden sonra böyle bir şey olmayacak. Varsa eğer esneklik bir disiplinsizlik zaten şu anda olmalı. Gerek mali disiplinle gerek bütçeyle ilgili böyle bir ihtimal ortadan kalkacak zaten beklentiler ve öngörüler çok daha netleşecek. Enflasyonla ilgili önemli gelişmeler, faizlerle ilgili gelişmeler olumlu yönde devam edecek. Kurla ilgili kurun üzerindeki yoğunlaşmayı ertelenen yatırımlara doğru kaydıracaktır. Eylül gibi Türkiye’nin ihracata dayalı büyüme trendine başlayacağını düşünüyorum" dedi.YORGANCILAR EĞİTİM 4.0'A DİKKAT ÇEKTİEBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da toplantıda yaptığı konuşmada teknolojideki gelişmeleri anlattı. Sanayi 4.0’ın önemini vurgularken, eğitime dikkat çektiğini söyleyedi. Yorgancılar, "Eğitim 4.0’ın altını kalın çizgilerle çiziyorum. İnovasyonu, Ar Ge’yi yapacak olan, ülkemizi ilk 10 büyük ekonomi arasına girmesini sağlayacak olan nitelikli insan gücümüzdür. Lütfen, artık bu konuda eyleme geçelim. 2 ay önceki meclis toplantısında dile getirdiğim kitaplarda KDV oranının sıfırlanmasını bu amaçla çok önemsiyor, katkısı olan herkese ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

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