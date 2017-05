Zeybekci: Spekülatörlerin gıda fiyatlarıyla oynamalarını engelleyecek önlem alacağız

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, () - EKONOMİ Bakanı Nihat Zeybekci, yükselen gıda fiyatları için " Gıda komitesi olarak ta aldığımız ve almakta olduğumuz veya alacağımız, uygulayacağımız kararlar var. Spekülatörlerin bu gıda fiyatlarıyla ilgili oynamalarını engelleyecek en hızlı alacağımız önlem piyasayı daha doğrusu ürün arzını daha liberal hale getirmek" dedi.

Bakan Zeybekci, Pamukkale İlçesi Atalar Mahallesi'nde Rezzan ve Burhanettin İnceoğlu çiftinin yaptırdığı 112 Acil Sağlık İstasyonu ve Aile Sağlığı Merkezi'nin açılış töreninde katıldı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gıda fiyatlarındaki artışla ilgili soruyu yanıtlayan Zeybekci, "Gıdanın oynaklığı bizde malum. Gıda fiyatlarının oynaklığı maalesef en yakındaki rakibimize 2 kat oynak gıda fiyatlarına sahibiz. Onun için gıda komitesi olarak ta aldığımız ve almakta olduğumuz veya alacağımız, uygulayacağımız kararlar var. Spekülatörlerin bu gıda fiyatlarıyla ilgili oynamalarını engelleyecek en hızlı alacağımız önlem piyasayı daha doğrusu ürün arzını daha liberal hale getirmek. Yani buradan kastım şu, gümrük duvarlarıyla ilgili hızlı hareketlenmenin yani hızlı faaliyete geçebilmenin önünü açacağız" dedi. Fiyatın belli noktaya gelmesi halinde derhal gümrük fiyatlarını bu piyasanın yurtdışına da açılabilecek hale gelmesini savunan Zeybekci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla spekülasyondan medet umanların, spekülasyonla yüksek kar etmek isteyenlere meydan vermeyecek. Diğer taraftan tabi gıda da belirsizlik, gıda üretiminde belirsizlik, gıda arzında belirsizlik, ürettiğiniz ürününü yüzde 50'si arada kayboluyorsa daha doğrusu ikinci kalite telef oluyorsa, ürettiğiniz ürünün tüketiciye yansırken, arada gerek hallerde gerek üretim periyotlarında, depolamasında, işlemesinde, paketlemesinde bu kadar çok sıkıntı yaşanıyorsa bunlar normal. Onun için aldığımız tedbirlerde öyle zaten. Bir üretim anında onun derhal soğuk zincire uygun bir şekilde elle işlenebilmesi daha doğrusu uygun ortamlara transfer edilebilmesi, iki onun Türkiye'nin birçok yerinde depolanabilmesi, üç depolardan tüketim alanlarına soğuk zincirle, TIR'larla yani nakliyesinin teşvik eder hale geldik. Lisanslı depoculuğu yatırım teşvik sisteminin içerisine alıp ve bunu da destekler ve teşvikler hale geldik. Onun için bu ana tedbirleri konuşmak lazım. Ramazanda tabi ki bazı ürünlerde hareketlenme olabilir ama çok hızlı bir şekilde de onlarla ilgili gereğini yapacak durumdayız."

"HER ŞEY GÜZEL OLACAK"

Ekonomik ve yatırımlar anlamında Türkiye'de 2017 yılında her şeyin güzel olacağı görüşünü savunan Zeybekci, "Özel sektör yatırımlarında çok güçlü bir şekilde yeniden bir canlanmanın yaşandığını göreceğiz. Kamu alanında da zaten çok önemli projeler görüyoruz. Ve tabi ki Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla önümüzdeki 6 ay boyunca tüm bakanlıkların hedefleri 2023 hedeflerine doğru yeni planları bunlarla ilgili çalışmaları bitireceğiz en kısa süre içinde. İnşallah yeni bir aşk yeni bir heyecan yeni bir coşkuyla Türkiye yayından çıkmış bir ok gibi yeni hedeflerine doğru mesafesini kat edip, yol alacaktır" dedi.

Bakan Zeybekci, yurt dışı temaslarına da değinerek, "Yoğun bir trafik içindeyiz. Serbest ticaret ve tercihli ticaret anlaşmalarıyla ilgili çok önemli adımlar atıyoruz. Avrupa Birliği'yle de gümrük birliğinin güncellenmesiyle ilgili adımlar atıyoruz. Her şey çok güzel olacak inşallah" diye konuştu.

