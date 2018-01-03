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Zeybekci: Ekonomi eski bakanlarına koruma aracı ve aylık 200 litre yakıt veriliyor (2)- Yeniden

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine yanıt veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski bakanlar Zafer Çağlayan ve Mustafa Elitaş'a koruma araçları tahsis edildiğini ve araçlar...

Zeybekci: Ekonomi eski bakanlarına koruma aracı ve aylık 200 litre yakıt veriliyor (2)- Yeniden

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, ()- CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine yanıt veren Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, eski bakanlar Zafer Çağlayan ve Mustafa Elitaş'a koruma araçları tahsis edildiğini ve araçlar için aylık 200'er litre yakıt verildiğini belirtti.
CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na verdiği yazılı soru önergesinde, eski Ekonomi Bakanlığı yapanlara araç tahsis edilip edilmediği, araç markaları ve aylık kaç litre yakıt verildiği ile ilgili sorular yöneltti. Bakan Zeybekci tarafından soru önergesine verilen yanıtta şöyle denildi:
"Bakanlığımda görev yapan eski Bakanlardan Sayın Zafer Çağlayan ve Sayın Mustafa Elitaş'a birer adet 2013 model Renault Fluence marka koruma aracı tahsis edilmiş olup tahsis edilen araçlar aylık 200 litre dizel yakıt ile sınırlandırılmıştır"dedi.

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