Zeybekci, borsa üyelerine projelerini anlattı

İZMİR Ticaret Borsası (İTB) meclis toplantısında konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, Küçük Menderes Havzası ve kuzeyde iki adet gıda ve tarım teknolojileri ile ilgili yatırım vadisi kurarak yatırımcılara uygun teşviklerden yararlandıracağının sözünü verdi.İTB Şubat ayı olağan meclis toplantısı, AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci'nin katılımıyla gerçekleştirildi. AK Parti Konak Belediye Başkan adayı Melek Eroğlu'nun da bulunduğu toplantıda konuşan Nihat Zeybekci, 3 aylık bir çalışmanın ardından İzmir'in sorunlarını ve talepleri belirlediklerini söyleyerek, konuşmasında hedefine kimseyi koymayacağını belirtti. Borsa'nın 128 yıllık bir köklü kuruluş olarak bir dönem kentin ekonomisinin en büyük bölümünü temsil ettiğini anlatan Zeybekci, "İzmir'in problemleri için kimseyi eleştirmiyorum. 2024'e giderken ne eksikler var fotoğraf çekiyorum. Dünyadaki tüm yatırımcılara, bilim teknoloji ve yazılım dünyasına, tarım gıda teknolojileri dünyasına öyle bir İzmir sunalım ki bu alanlarda merkez olalım. İzmir maalesef zaman kaybetti. Patinaj yapmadı, geri kaydı. 1997'de İzmir Türkiye'nin ikinci büyük şehriydi. 1998'den itibaren durağanlaşmaya başladı ve 3'üncü sıraya düştü. İzmir önümüzdeki 5 yılda 3'üncülüğü Kocaeli'ye, 4'üncülüğü Bursa'ya ve Antalya'ya bırakacak. İzmir ne yazıkki tersine göç veriyor. Gençler İstanbul'a göç ediyor. Genç işsizlik oranı Türkiye ortalamasının çok üzerinde. İzmir ilkel problemlerle mücadele ediyor. Anadolu'nun hiçbir yerinde kalmadı bu sorunlar. İzmir tıbbi atıklarını Manisa'ya gönderiyor. İzmir çevre hassasiyetinde sıkıntıları olan bir şehir. Yağmur suyunu kanalizasyona verdiği için televizyona haber oluyor" dedi.'BÜTÜN YOLLAR İZMİR'E ÇIKIYOR'İzmir'in konumu gereği önemini giderek arttırdığını anlatan Nihat Zeybekci, şunları söyledi:"Trakya otoyolu Çanakkale Köprüsü ve İzmir bağlantısını inşa etmeye başladık. Tıkanan kısıtlı hale gelen körfez bölgesini Ege'ye bağlayan İstanbul İzmir otoyolu bu yıl bitecek. İzmir Antalya hızlı trenini yapmaya başladık. İzmir Antalya otoyolu Aydın İzmir arasının ihalesi yapıldı. Bütün yollar İzmir'e çıkıyor. Ferhat'ın dağları dele dele geldiği ortamda bizim Şirin ne yapıyor dediğimizde bu İzmir'i görüyoruz. Yeni yatırım alanları ve yeni organize sanayi bölgeleri (OSB) üretemiyoruz. Turizm yatırımcılarına yeni yatırım alanları üretemiyoruz. Bunlar yerel yönetimlerin görevi. İzmir'in 21. yy ın ilk çeyreğinin sonuna doğru ne aşamaya geleceğini belirledik. İzmir'in bir an önce ikinci çevre yolunu yapması lazım. Bu yolun tüneller ve viyadüklerle ilk çevre yoluna bağlanması lazım."İzmir körfez geçiş projesiyle ilgili tartışma konularını bildiğini anlatan Nihat Zeybekci, "Dünyada birçok yerde adalar arasında, denizaltı geçişlerinin, mühendisler tarafından çok başarılı şekilde çözüldüğünü görüyoruz. Türkiye müteahhitlik hizmetlerinde dünyada ikinci sırada. Türkiye'nin müteahhitleri çöllerin, denizlerin, kutupların altında her türlü imalatı yapabilir. Demiryolu ve karayolunu başarılı şekilde körfezden geçireceğiz" dedi. İzmir'in raylı sistem konusunda tramvayla ilgili sıkıntıları bildiğini ifade eden Zeybekci, Karşıyaka ve Alsancak'ta bağımsız seyreden iki tramvayı Bayraklı üzerinde tamamlayacaklarını dile getirdi. Tramvayın Çiğli'ye uzatılmasıyla trafiğin bugünkinden 10 kat rahatlayacağını belirten Zeybekci, en hızlı başladıkları projelerden birinin bu olacağını kaydetti.Çandarlı'yı yeni yollarla güçlendirerek limanın hemen arkasında lojistik serbest bölge kurmak istediğini belirten Nihat Zeybekci, Ekonomi Bakanlığı döneminde serbest bölgedeki tüm yatırımları teşviklerden yararlanır hale getirdiklerini ifade etti. Zeybekci, "21 bin 300 kişinin çalıştığı, 4.5 milyar dolarlık ciro yapılan, 2.2 milyar dolarlık ihracat yapılan serbest bölgenin lojistik serbest bölgesini Çandarlı limanının hemen arkasına kuracağız. Kuzey Ege Bergama tarafında Gazimerdeki serbest bölgenin 4 katı büyüklüğünde imzasını attık. En kısa zamanda yatırımcıya açılacak" diye konuştu.'YATIRIM AVCISI BELEDİYE BAŞKANI'OSB'leri yerel yönetimlerin tasarlamakla görevli olduğunu dile getiren AK Partili Zeybekci, büyükşehir belediyesinin kolay ulaşılabilir yerlerde yeni OSB'ler planlayacağını anlattı. Zeybekci, "Belediye imar kanunundan gelen gücünü kullanarak kamu arazilerini toplayıp, razı olmayan vatandaşlarla yer değiştirir sonra belediye başkanı bir yatırım avcısı gibi yatırımcıları kente davet eder. Yatırımcıya cüzi bir fiyatla yada bedavaya yer verebilmeliyiz. Çiğli Atatürk OSB'de 10 dönümlük bir alan almak için firmalar 15 milyon lira ödüyor. İnşaat için harcayacak ve rekabetçi olabilecek ürünler üretecek. Şehir için stratejik önemi olan sektörleri davet etmeliyiz" dedi.Bu şehirde turizmle ilgili bir imar anayasası yazmak gerektiğini anlatan Zeybekci, OSB'yi belli noktaya gelene kadar Büyükşehir Belediyesinin yüzde 99'una ortak olabileceğini söyledi. Proje bazlı yatırım teşvik usulü sayesinde pazarlık usulüyle sınırsız teşvik verilebildiğini ifade eden Zeybekci, bir bilişim firmasının yatırımla ilgili tüm maliyetlerini karşılayarak ilelebet vergiden muaf hale getirebildiklerini kaydetti.TARIMSAL KOOPERATİFLERE DESTEKKüçük Menderes Havzası ve kuzeyde iki tane gıda ve tarım teknolojileri ile ilgili yatırım vadisi kurguladıklarını belirten Zeybekci şöyle konuştu:"Gıda ve tarım teknolojileri ile ilgili yatırım vadileri en yüksek oranda teşviklerin alınacağı bir yer olacak. Daha önce sağlık turizmi ihtisas bölgesi diye bir bölge ilan ettik. 5'inci teşviklerden yararlanır bölge oldu. Bakırçay'da belirleyeceğimiz bir havzayı dünyanın en iddialı yatırımlarının geleceği bir yer yapabiliriz. Türkiye'nin 1 numaralı süt üreticisiyiz. Birçok üründe rakibimiz yok. Hayvancılıkta yılda 3 kez ürün alınabilen bir yerdeyiz. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak bir genel müdürlük oluşturacağız. Holding statüsünde bir şirket kuracağız. Tire'deki kooperatif son derece başarılı. 350 milyon lira cirosu var. Bu örnek üzerinden giderek kuracağımız şirket, ürettiği ürünleri üreticiyi mağdur etmeyecek şekilde değerlendirerek işleme, saklama ve pazarlamasıyla ilgili görevler yapacak. Bunların detaylarını birlikte konuşacağız. Biz bu vadileri yapınca tohumla genetikle ilgili çok daha fazla firmayı oraya getireceğiz."Şehir merkezindeki konut yoğunluğu ve yapılaşma baskısını azaltmak için yeni şehirler kuracaklarını söyleyen Zeybekci, okulu, spor salonu, hastanesi, parkı, mezarlığıyla alt yapısının olduğu şehirlerden ulaşım ağlarıyla 20 dakikada şehir merkezine ulaşılabileceğini anlattı. Nüfusu 500 bin olan Karabağlar'ın bir sinema salonu dahi olmadığını ifade eden Nihat Zeybekci, kentsel dönüşüm konusunda vatandaşları modern şehirlere gitmeleri için teşvik edeceklerini açıkladı. Teknepark projesini de meclis üyelerine anlatan Zeybekci, 1 Nisan'dan sonra yıl sonuna kadar İzmir'e gelmeyen bir vatandaşın kenti ziyaret ettiğinde büyük şaşkınlık yaşayarak 'Ben nereye geldim' diyeceğini iddia etti. 6 ay sonunda bu şehrin en ücra yerinde çukur kalmayacağını belirten Zeybekci, 3'üncü ayın sonunda herkese 'belediye değişti belediye çok güzel oldu' dedirteceğini söyledi. En önemli projesinin tüm İzmirlilerin geçerken kafasını çevirdiği Yeşildere'de hayata geçirileceğini anlatan Zeybekci, "Smyrna meydanından Damlacık ve Kemeraltını da içine aldığımız bu coğrafyayı sizlerle beraber hızlı şekilde restore edeceğiz. En önemlisi dünyanın en iddialı arkeoloji ve medeniyetler müzesini kuracağız" dedi.İZMİR TARIM TEKNOLOJİ MERKEZİ'NE DESTEK TALEBİİTB Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, İzmir'in üretim ve ticaret konusunda çok önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çekerek ülke ekonomisine katkıda bulunduğu oranda destek alamadıklarını öne sürdü. İzmir'e yapılacak her yatırımın, ülke ekonomisine fazlasıyla geri döneceğini dile getiren Kestelli, "İzmir'i ve Ege'yi ihracatta başarıya taşıyan ana unsurlardan biri tarım sektörüdür. İzmir sadece üretimde değil, organik tarım ve tarıma dayalı sanayide de söz sahibidir. İzmir olarak önümüzde yepyeni bir sorumluluğumuz bulunuyor. Tarım sektörünün geleceği ve uluslararası alanda daha rekabetçi olabilmesi için bilişim teknolojilerindeki gelişmelerin sektöre entegre edilmesi gerektiğine inanıyoruz ve bunun için aralıksız çalışıyoruz. Tarım sektöründe yüksek teknoloji geliştirerek sektöre adaptasyon işlevini yerine getirecek İzmir Tarım Teknoloji Merkezi için fizibilite projesi hazırlıyoruz. İzmir Tarım Teknoloji Merkezi’nin tarım teknolojisi alanındaki girişimler için çekim merkezi ve AR-GE üssü olmasını istiyoruz. Bu merkezin ve merkezde yer alacak girişimcilerin, teknoloji geliştirme merkezlerindekine benzer teşvik ve vergi avantajlarına ihtiyacı olacağı da şüphesiz. Bu konuda da yerel yönetimle birlikte hareket etmeyi ve söz konusu avantajların sağlanması konusunda gereken yasal düzenlemelerin geçmesi için işbirliği içinde çalışmayı çok önemsiyoruz" diye konuştu. Toplantının açılışında konuşan İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz ise, özel bölgede teşvik edilmiş bir 'Tarım Teknolojileri Merkezi'nin İzmir'e çok yakışacağını söyleyerek İTB olarak konuyla ilgili her desteği vereceklerini ifade etti. Kocagöz, "Bunun yanında bizler trafik ve park problemleri çözülmüş, güvenlik sorunu olmayan, çevreci bir şehir ve şehirliyle birlikte yaratıcı projelere imza atan bir başkan istiyoruz" dedi.

