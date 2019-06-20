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Zerrin Özer'in boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'dan 2 kadın şikayetçi olmuş

Müslim SARIYAR/İSTANBUL () ÜNLÜ şarkıcı Zerrin Özer'in nikahtan 36 saat sonra boşanmaya kararı aldığı Murat Akıncı hakkında, 2016 yılında iki kadını tehditten ve sahte kimlik kullanma gerekçesiyle işlem yapıldığı ortaya çıktı. Zerrin...

Zerrin Özer'in boşanma kararı aldığı Murat Akıncı'dan 2 kadın şikayetçi olmuş

Müslim SARIYAR/İSTANBUL () ÜNLÜ şarkıcı Zerrin Özer'in nikahtan 36 saat sonra boşanmaya kararı aldığı Murat Akıncı hakkında, 2016 yılında iki kadını tehditten ve sahte kimlik kullanma gerekçesiyle işlem yapıldığı ortaya çıktı.

Zerrin Özer'in evlilik fotoğraflarının magazin programlarında yer almasının ardından yayına bağlanan bir kadın, Murat Akıncı'nın kendisini dolandırdığı öne sürdü. Bunun üzerine Zerrin Özer, evlendikten 36 saat sonra Akıncı’yla boşanma kararı almıştı. Murat Akıncı’nın Eylül 2016'da Mahmut Atalay adına düzenlenmiş sahte kimlik kullandığı iddiasıyla polis tarafından, “Başkasına ait kimlik kullanma” suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı. 2016 Şubat ayında da Seda A., ve Elif Y.,’yi tehdit ettiği iddiasıyla  Akıncı hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

O kadınlardan biri olan Seda A., Şubat 2016 da İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na verdiği suç duyurusu dilekçesinde, “Yurt dışına öğrenci gönderen bir şirkette çalıştığım sırada, yurtdışına gitmek için başvuran bir çocuğun abisi olan Mahmut Atalay ile tanışıp arkadaş olduk. Sonrasında da zaman zaman mesajlaşmaya başladık. Zamanla bu mesajlar cinsel içerikli olmaya başladı. Sonrasında da kendi rızamla iki kez ilişkiye girdim. Bu süreçten sonra benden para istedi. Parayı da annesinin hesabına yatırmamı istedi. Bende parayı gönderdim. Bir süre sonra tekrar ticari borçları olduğunu söyleyerek tekrar para istedi. Bende kabul etmeyince bu kez tehdit etmeye başlayarak yüksek meblağlarda istemeye devam etti. Bende her seferinde gönderdim" dediği öğrenildi.

EŞİME İLİŞKİYE GİRDİĞİMİZİ SÖYLEME TEHDİDİ YAPTI

Seda A. dilekçesinde, "Daha sonra bana fotoğraflar atmaya başladı. Bu fotoğrafları eşime göndermekle hatta eşimi arayarak ilişkiye girdiğimizi söyleme tehdidinde bulundu” diyerek Mahmut Atalay olarak bilinen Murat Akıncı’dan ve annesinden şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

O dönem ifadesi alınan Akıncı’nın annesi Sevilay Ü., ise suçlamaları reddetti.

Sevilay Ü.'nün "Küçük oğlunu yurtdışına göndermek için elden Seda A.’ya  80 bin TL verdim. Bu ödeme karşılığında Seda bana makbuz vereceğini söyledi. Ancak zaman geçmesine rağmen vermeyince ben de parayı istedim. Aralıklarla küçük meblağlarla 60 bin TL’yi ödedi. 20 bin TL’yi  ödemedi. Ben de durumu patronuna anlattım” dediği öğrenildi.

Öte yandan Elif Y., adlı kadın da aynı günlerde Mahmut Atalay olarak bildiği Murat Akıncı hakkında, "tehdit" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

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