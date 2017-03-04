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Zeka oyunları derneğine kumar baskı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - FETHİYE'de zeka oyunları konusunda faaliyet gösteren derneğe jandarma tarafından tombalayla kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapıldı. Kumar oynayan 57 kişiye 227'şer TL idari para cezası...

Zeka oyunları derneğine kumar baskı

Ergün TOS/FETHİYE (Muğla), () - FETHİYE'de zeka oyunları konusunda faaliyet gösteren derneğe jandarma tarafından tombalayla kumar oynatıldığı gerekçesiyle baskın yapıldı. Kumar oynayan 57 kişiye 227'şer TL idari para cezası kesildi.
Fethiye'nin Ovacık Mahallesi 193 Sokak üzerindeki 'Hisarönü Strateji ve Zeka Oyunları Derneği' adlı derneğin lokalinde tombalayla kumar oynatıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri, dün gece operasyon yaptı. Ölüdeniz Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince saat 01.00'de yapılan baskına, Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan istihbarat, motorize asayiş ve trafik timleri de katıldı. Tombala oynatıldığı sırada işyerine giren jandarma ekipleri, işyeri sahibinin de aralarında bulunduğu 9 çalışanı kumar oynatmaktan gözaltına aldı. Kumar oynayan 57 kişinin her birine Kabahatler Kanunu kapsamında 227'şer lira para cezası kesen jandarma, ardından serbest bıraktı. İşyeri sahibi ve çalışanı 9 kişi ise gözaltına alınarak jandarmaya götürüldü. Tombala oynamakta kullanılan makine, pullar, oyun kartları ile ses ve görüntü sistemlerine el koyuldu, işyeri mühürlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından diğer 9 kişi de serbest bırakıldı.

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