Zehirli Aslan balığını azaltacak tarif: Lady Gaga reçetesi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), () - TÜRK Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, Türkiye'deki denizlerde de sık görülmeye başlayan zehirli aslan balığının zıpkınla avlanıp, adına 'Lady Gaga reçetesi' dedikleri bir tarifle yenerek tüketilmesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı tarafından Kemer merkezdeki Grand Haber Otel'de Uluslararası Aslan Balığı Çalıştayı düzenlendi. İlk günü toplantı, ikinci günü ise katılımcıların Kemer açıklarında sualtında aslan balığı avlayacağı çalıştaya 11 ülkeden 60 uzman katıldı. Çalıştayın toplantı bölümüne Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan ve İlçe Sahil Güvenlik Komutanı Üsteğmen Hasan Özak da katıldı.

'AKDENİZ'DE BAŞKA AKDENİZ VAR ARTIK'

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, amaçlarının Akdeniz'e Süveyş yoluyla giren zehirli balıklar, denizanaları ve diğer türlerle ilgili uluslararası toplantı yapmak ve bunlarla ilgili eylem planı oluşturmak olduğunu söyledi.

Bu tür balıkların hem turizme hem de balıkçılığa etkisi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Öztürk, "Örneğin ağları parçalıyor ve son dönemde gelen balıkların hepsi yerel balık türlerine zarar veren türler. Dolayısıyla Akdeniz ülkelerinde ortak bir eylem planını nasıl yapabiliriz, nasıl işbirliği yapabiliriz bunu tartışacağız. Çünkü Akdeniz'in içerisinde başka bir Akdeniz var artık. Bizim bildiğimiz Akdeniz değil. Bize Süveyş Kanalı ile gelen Kızıldeniz, Hint Okyanusu kökenliler, bunların ortadan kaldırılması için çaba gösteriyoruz" dedi.

'BU TÜRÜN AZALTILMASI LAZIM'

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile yarın Kemer açıklarında dalış yapacaklarını anlatan Prof. Dr. Öztürk, aslan balığının eko sistemden uzaklaştırılması için zıpkınla avlanması yolunu seçeceklerini aktardı. Prof. Dr. Öztürk, "Aslan balığının eko sistemden zıpkınlarla çekilmesi için böyle bir çalışmamız var, bu balık türünün azaltılması lazım. Bütün dünyada ABD'de ve birçok ülkede bu yapılıyor. Biz de bunu yapmaya çalışacağız" diye konuştu.

LADY GAGA REÇETESİ

Aslan balığının ABD ve Bahamalar'da zehirli olmasına rağmen yendiğini vurgulayan Prof. Dr. Bayram Öztürk, Türkiye'de de bu balığın yenilebilmesi için özel bir çalışma yaptıklarını ve 'Lady Gaga reçetesi' olarak adlandırdıkları bir tarif hazırladıklarını kaydetti. Yarınki dalış etkinliğinde de aslan balığı yakalayıp bu tarife göre pişireceklerini belirten Prof. Dr. Öztürk, şöyle dedi:

"Karayipler'de, Miami'de, ABD'de, Bahamalar'da bu balığı zehirli olmasına rağmen yiyorlar, zehri alındıktan sonra. Dolayısıyla biz öyle bir yöntem yapacağız. Oralarda gördükten sonra bir reçete hazırladım. Bu balığı pişirme reçetesi. Adına da 'Lady Gaga reçetesi' dedim, çünkü Lady Gaga gibi çok renkli bir balık. Öyle bir görünüşü var. Bizim reçetemiz domates soslu. Uluslararası örgütlerden, kurumlardan gelenlere de bu reçeteyi tavsiye ediyoruz. Yarın tutuğumuz balığı bizim reçeteye göre pişirip yiyeceğiz."

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