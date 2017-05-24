Zehir seralarına jandarma baskını

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova İlçesi'nde jandarmanın 7 serada yaptığı aramada salatalıkların arasına ekilen 7 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukova Yenice Mahallesi Karagöletler Mevkii'nde bulunan 35 yaşındaki E.A'ya ait seralara baskın düzenledi. 10 serada narkotik köpeği 'Rüzgar' ile yapılan aramada 7 serada salatalıkların arasına Hint keneviri ekildiği tespit edildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere söküldü. Ayrıca, E.A.'nın evinin deposunda yapılan aramada çuvalların içerisinde Hint keneviri bulundu. Piyasa değeri 400 bin TL olduğu belirtilen 7 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi. Pamukova Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Hint kenevirleri yakılarak imha edildi. Gözaltına alınan E.A. jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.



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