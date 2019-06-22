Zara, antik tiyatroda konser verdi

Cevdet ŞEN/BERGAMA (İzmir), ()- İZMİR'in Bergama ilçesinde bu yıl 83'üncüsü düzenlenen Uluslararası Bergama Kermesi'nin 5'inci gününde, tarihi Asklepion Antik Tiyatro'da, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara konser verdi.

Tarihi Asklepion Antik Tiyatro, Türk Halk Müziği sanatçısı Zara'nın konserine ev sahipliği yaptı. Bergama Belediye Başkanı AK Parti'li Hakan Koştu'nun da yer aldığı çok sayıda kişi, antik tiyatroyu doldurdu. Konserinde 'Yalan Dünya' türküsüyle başlayan 'Yandı Gönlüm', 'Leylim Ley', 'Hayatı Tespih Yapmışım', 'Dilenci', 'Fesupanallah' gibi birbirinden güzel türküleri seslendiren Zara'ya, Bergamalılar da eşlik etti. Konserin sonunda Hakan Koştu, Zara'ya plaket verip, teşekkür etti. Şarkıcı Zara, hayranlarına, "10 yıl önce Bergama'da konser vermiştim. 10 yıl sonra tekrar sizlerle birlikte olmaktan mutluyum. Atatürk'ün mirası Bergama Kermesi'nde sahne almak benim için gururdur" dedi.

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