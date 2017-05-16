Zap'ta kaybolan kadını arama çalışmaları sürüyor

Behçet DALMAZ/HAKKARİ, () - HAKKARİ'de Zap Suyu'na uçan araçtan fırlayıp akıntıda kaybolan 60 yaşındaki Miran Berk'in bulunması için arama- kurtarma ekiplerinin başlattığı çalışma sürüyor.

Şırnak'ın Uludere İlçesi'ne bağlı Ortaköy Köyü'nden yola çıkan Hakkı Berk yönetimindeki 27 UB 395 plakalı hafif ticari araç, Hakkari- Van karayolunun 12'nci kilometresinde bulunan 1'inci tünel mevkiinde dün saat 21.00 sıralarında Zap Suyu'na uçtu. Meydana gelen kazada sürücü Hakkı Berk ile araçta bulunan Salih Berk ve Halime Çetin olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Hizmetleri, AFAD ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla yaralı olarak kurtarılırken, Miran Berk ise akıntıya kapılarak kayboldu.

Dün akşam yapılan aramalar sonuç vermeyince bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmalarına başlandı. AFAD ekipleri ve bölge sakinleri yoğun bir çalışma yürütürken, Miran Berk'e şu ana kadar ulaşılamadı. Kaza yerine gelen Berk'in yakınlarının bekleyişleri ise sürüyor.

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