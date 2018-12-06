Zamlanan sakatat 'zengin yemeği' oldu

ADANA'daki Kasaplar Çarşısı'nda mumbar, şırdan, kırkkat, işkembe, kelle gibi sakatatlar son 2 ayda 5-6 TL zamlandı, bazılarının fiyatı ise ikiye katlandı.
Çarşı esnafından Rıdvan Ökmen, kellenin tanesinin 20 TL'den 25 TL'ye, mumbarın bir bağının 13 TL'den 18 TL'ye, işkembenin tanesinin 5 TL'den 8 TL'ye, şırdanın tanesinin 3 TL'den 7 TL'ye, kırkkatın tanesinin 1 TL'den 2 TL'ye, ayağın tanesinin de 1 TL'den 2 TL'ye yükseldiğini söyledi.
'LÜKS OLDU'
Sakatatları eskiden gelir seviyesi düşük ailelerin rahatça tüketebildiğini belirten Ökmen, "Şimdi lüks oldu, zengin yemeği oldu. Bir vatandaşın ailesine mumbar alabilmesi için ayda 3-3 bin 500 TL kazancının olması lazım. Bu da olmadığı için halk bunu yiyemiyor. Eskiden şırdanı, kırkkatı dolma yapıp doya doya yiyorlardı, şimdi yiyemez oldular" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
Çarşı esnafından Rıdvan Ökmen, kellenin tanesinin 20 TL'den 25 TL'ye, mumbarın bir bağının 13 TL'den 18 TL'ye, işkembenin tanesinin 5 TL'den 8 TL'ye, şırdanın tanesinin 3 TL'den 7 TL'ye, kırkkatın tanesinin 1 TL'den 2 TL'ye, ayağın tanesinin de 1 TL'den 2 TL'ye yükseldiğini söyledi.
'LÜKS OLDU'
Sakatatları eskiden gelir seviyesi düşük ailelerin rahatça tüketebildiğini belirten Ökmen, "Şimdi lüks oldu, zengin yemeği oldu. Bir vatandaşın ailesine mumbar alabilmesi için ayda 3-3 bin 500 TL kazancının olması lazım. Bu da olmadığı için halk bunu yiyemiyor. Eskiden şırdanı, kırkkatı dolma yapıp doya doya yiyorlardı, şimdi yiyemez oldular" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI