Zafer Bayramı'nda Çanakkale Boğazı'nda yüzme yarışması

ÇANAKKALE'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Çanakkale Boğazı Yüzme Yarışması'nda erkeklerde Oğuz Çam, kadınlarda Bengisu Avcı birinci oldu. Çanakkale'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle geleneksel olarak düzenlenen boğazı yüzerek geçme yarışması bu yıl 33'üncü kez yapıldı. Eceabat kumsalı ile Çimenlik Kalesi arasında 3,5 millik parkurda gerçekleştirilen yarışa, 170'i ABD, Almanya, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda, Kuzey Makedonya, Moldova ve Romanya'dan olmak üzere 682 yüzücü katıldı. Yarışmada, İngiltere ve Fransa'yı ayıran Manş Denizi'ni 11 saat 29 dakikalık dereceyle en kısa sürede geçen Türk kadını unvanına sahip İzmirli sporcu Bengisu Avcı da yer aldı. Yarışmacılar feribotla başlama işaretinin verileceği Eceabat ilçesine götürüldü. Çok sayıda engelli sporcu da yarışlarda kulaç atarken, zorlu bir mücadele yaşandı. Yüzme yarışında sporcuların güvenliği için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Sahil güvenlik, deniz polisi ve balıkçı tekneleri yüzücülere refakat etti. Yarışmada, erkeklerde birinciliği 44 dakika 25 saniyelik derecesiyle Oğuz Çam, ikinciliği 45 dakika 17 saniye ile Dursun Saru, üçüncülüğü 47 dakika 40 saniye ile Emrah Karaboğa kazandı. Kadınlarda ise 50 dakika 35 saniye ile Bengisu Avcı birinci, 51 dakika 41 saniye ile Erenay Oğur ikinci, 51 dakika 43 saniye ile Necla Naz Hatipoğlu üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde 1’inci olan Bengisu Avcı, "İkinci defa katılıyorum. Annem Çanakkaleli benim için bu yüzden önemli. Geçen sene genel klasman birincisiydim. Bu senede bayanlarda birinci olmuşum. Çok mutluyum. Bu sene geçen seneye göre biraz daha zorlayıcıydı. Akıntı çok fazlaydı. Deniz anaları vardı. Ama ben çok keyif aldım. Umarım herkes de çok keyif almıştır" dedi. Yarışmayı bitiren tüm sporculara madalya dağıtılırken, dereceye girenlere ise ayrıca çeşitli ödüller verildi.