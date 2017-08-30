Zafer Bayramı Adapazarı'nda coşkuyla kutlandı

Aziz GÜVENER / ADAPAZARI(Sakarya), () - ADAPAZARI'nda, 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı.

30 Ağustos Zafer Bayramı, Adapazarı Atatürk Bulvarı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, İl Garnizon Komutanı Albay Sebahattin Kalkan, CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, MHP Sakarya Milletvekili Zihni Açba, siyasi partilerin il başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Bulvarda kutlama için yerlerini alan vatandaşlar, alanı bayraklarla adeta kırmızı-beyaza bürüdü. Tören, Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve Albay Sebahattin Kalkan'ın halkın bayramını kutlaması ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından askeri birlikler, polis, itfaiye ve gazilerin tören geçişiyle kutlamalar sona erdi.

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