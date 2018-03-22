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Zabıtanın pastane denetiminde küflenmiş gıdalar bulundu

ESKİŞEHİR'de belediye zabıta ekiplerinin ruhsatsız olan bir pastanede yaptıkları denetimlerde kullanma tarihli geçmiş ve küflenmiş gıda maddeleri ele geçirildi. Ruhsatsız iş yeri, ekiplerce mühürlendi, sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı. Odunpazarı...

Zabıtanın pastane denetiminde küflenmiş gıdalar bulundu
ESKİŞEHİR'de belediye zabıta ekiplerinin ruhsatsız olan bir pastanede yaptıkları denetimlerde kullanma tarihli geçmiş ve küflenmiş gıda maddeleri ele geçirildi. Ruhsatsız iş yeri, ekiplerce mühürlendi, sahipleri hakkında yasal işlem başlatıldı.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gıda maddesi imalathanelerine yönelik denetimleri sürüyor. Ekipler yaptıkları denetimlerde, Gültepe Mahallesi'nde ruhsatsız olduğu belirlenen bir pastane ile Büyükdere Mahallesi'ndeki başka bir pastanede son kullanma tarihleri geçen çok miktarda gıda ürünü tespit etti. İş yerlerinin genel temizliğinin de yetersiz olduğunu belirleyen zabıtalar, Gültepe Mahallesi'ndeki ruhsatsız pastaneyi mühürledi ve sahipleri hakkında yasal işlem başlattı. Ekipler, Büyükdere Mahallesi'ndeki pastane işletmecileri hakkında da genel temizlik şartlarına uyulmadığı için tutunarak tutup işlem yaptı.
Zabıta yetkilileri, pastanelerden ele geçirilen son kullanma tarihleri geçmiş ürünleri, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkililerine teslim ettiklerini, bu tür denetimlerin sıklaştırılarak devam edeceğini söyledi.

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