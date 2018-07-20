Zabıtanın operasyonunu, canlı yayın yaparak protesto etti

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI(Afyonkarahisar),() - AFYONKARAHİSAR'da, Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince seyyar satıcılara yönelik operasyon yapıldı. Seyyar satıcı İlyas Çimen, zabıta operasyonunu sosyal paylaşım sitesi üzerinden canlı yayınlayarak protesto etti.

Sandıklı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çevre yolu kenarındaki seyyar satıcılara yönelik kaldırımları işgal ettikleri, taşıt trafiğini tehlikeye düşürdükleri gerekçesiyle operasyon düzenledi. Patates, testi, çanak ve patatesli köy ekmeği satışı yapan seyyar satıcıları geçen hafta yazılı ve sözlü uyaran zabıta ekipleri, bölgenin boşaltılmasını istedi. Satıcılar bölgede satış yapmaya devam edince ekipler operasyon yaptı. Polisin güvenlik önlemi aldığı operasyonda kaldırımlardaki tabela, testi, ekmek ve ekmek raflarına el konuldu, satıcılara da ceza uygulandı. El konulan malzemeler tutanakla zabıta ekipleri ve temizlik işçileri tarafından traktörlerle belediye depolarına taşındı.

SÖKÜLEN TABELANIN ALTINDA 'JANDARMA' YAZISI ÇIKTI

Sökülen tabelalardan birindeki çıkartmanın yırtılması üzerine altında 'Jandarma yazısı ve jandarma amblemi' olması dikkati çekti. Polis, tabelanın çalınmış olma ihtimali üzerine durumu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine haber verdi. Jandarma ekipleri tabelayı incelemek üzere götürdü.

CANLI YAYIN YAPTI

Seyyar satıcılardan İlyas Çimen ise zabıta operasyonunu sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak protesto etti. "Adamına göre muamele, şu an ekmeğimle oynadınız ya çok mu rahatsınız" diyerek tepki gösteren İlyas Çimen, "Biz eşyalarımızı alacağımızı söyledik zaten, aldık da nitekim. Ona rağmen 7 ekmek dolabımı götürdüler" dedi.

Daha önce uyarıldıklarını söyleyen satıcılardan Ali Osman Gönen ise "Belediye bize bir hafta öncesinden kaldırımları boşaltmamız için tebligat yaptı. Biz de buna uyarak kaldırımları boşalttık. Kanunsuz bir şey varsa da almalarında bir sakınca yok" diye konuştu.

Zabıta ekipleri ise yaptığı açıklamada, satıcıları bir hafta önce uyardıklarını, buna rağmen kaldırımların boşaltılmadığını, satıcıların yaya ve taşıt trafiğini tehlikeye düşürdüğünü söyledi.

FOTOĞRAFLI