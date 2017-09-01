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Zabıtadan kaçak kesim operasyonu

Ümit TÜRK / İSTANBUL, () - SULTANGAZİ Belediyesi zabıta ekipleri belediyenin belirlediği alanlar dışında kurban kesenlere ceza kesti. Kaçak kesim alanında kurbanlık için getirilen bir boğanın kaçması kurban sahiplerine zor anlar yaşattı. Yapılan...

Zabıtadan kaçak kesim operasyonu

Ümit TÜRK / İSTANBUL, () - SULTANGAZİ Belediyesi zabıta ekipleri belediyenin belirlediği alanlar dışında kurban kesenlere ceza kesti. Kaçak kesim alanında kurbanlık için getirilen bir boğanın kaçması kurban sahiplerine zor anlar yaşattı.
Yapılan uyarılara rağmen kaçak kesim yapanlar bu bayram da boş durmadı. Sultangazi Belediyesi'nin zabıta ekipleri, belediyenin belirlediği alanlar dışında kaçak kesim yapanlara ceza kesti. Kaçak kesim yapanlar, belediyenin gösterdiği alanların yeterli olmadığını savunarak yazılan cezalara tepki gösterdi. Zabıta ekiplerinin baskınları sırasında kaçak kesim alanında bulunan bir boğa yere yatırılmak istenirken kaçmayı başardı. Bir süre alanda koşan boğa, hayvan sahipleri tarafından güçlükle yakalandı.
Zabıta Müdürü Ahmet Serkan Sencar, belediyenin belirlediği 93 kesim alanın olduğunu belirterek, “Fakat yine de kamuya açık yerlerde, parklarda, caddelerde kesim yapıyorlar. Biz de bunlarla ilgili 'Kabahatler Kanununa' göre 109 lira para cezası kesiyoruz. Ayrıca çevreyi kirletmelerinden dolayı da 'Çevre Kanunu'na göre işlem yapıyoruz" dedi.

(FOTOĞRAF)

 

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