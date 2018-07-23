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Zabıtadan hurda araç temizliği

BURSA'nın Gemlik ilçesinde, çürümeye terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan 15 hurda araç, zabıta tarafından toplatılarak otoparka götürüldü. Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri...

Zabıtadan hurda araç temizliği
BURSA'nın Gemlik ilçesinde, çürümeye terk edilen ve çevre kirliliğine yol açan 15 hurda araç, zabıta tarafından toplatılarak otoparka götürüldü.
Gemlik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri ile birlikte hurda araçların neden olduğu çevre kirliliğine karşı çalışma yaptı. Ekipler, Kayhan, Balıkpazarı, Küçükkumla ve Hisar Mahallelerinde yol kenarında bulunan, atıl vaziyetteki 15 hurda aracı topladı. Hurda araçlar çekicilere yüklenerek Umurbey hurda araç otoparkına çekildi. Hurda araçların toplanmasıyla birlikte kötü görüntü ve çevre kirliliği de ortadan kaldırıldı.
Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz, hurda araçların zamanla haşerelerin barındığı ve madde bağımlılarının mesken tuttuğu yerler haline geldiğini söyleyerek şöyle konuştu:
"Hurda araçlar, kötü görüntü ve çevre kirliliği oluşturmasının yanı sıra zamanla içeriğinde bulunan tehlikeli maddeler ile de insan sağlığı için tehlike oluşturabiliyor. Her an patlama ve yanma durumları olabiliyor. Zabıta ekiplerimiz de tespit edilen bu hurda araçları toplatarak insan sağlığını güvence altına almakta ve çevre kirliliğinin önüne geçmekteler."

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