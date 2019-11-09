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Zabıta şiddeti kamerada

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, zabıtanın kaldırıma ürünlerini koyan esnafa müdahalesi güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Bir kişi, zabıtalar tarafından dövülen esnafın...

GENEL 09.11.2019, 16:29

Mesut IŞIK/GEBZE (Kocaeli), ()- KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, zabıtanın kaldırıma ürünlerini koyan esnafa müdahalesi güvenlik kameralarına ve vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Bir kişi, zabıtalar tarafından dövülen esnafın üzerine yatarak, onu darbelerden korumaya çalıştı.

​Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, esnafın kaldırıma koyduğu ürünleri kaldırdı. Zabıta, daha önce uyardığı esnaftan bazıları ile yaşadığı diyaloglar sonrası müdahalede bulundu. Zeytinyağı satan bir kişiye müdahale edilmesine tepki gösteren gencin, zabıtalar tarafından tekme tokat dövülmesi, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

ESNAF DA DÖVÜLDÜ

Zabıtaların bir esnafı tekme tokat dövmesi de iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Dayak yiyen esnaf, iş yerinin içerisinde sırt üstü yere düştü. Bir kişi ise, esnafı korumak için onuna üzerine yattı. Bu sırada zabıta memurlarının yerde yatan kişiye ardı ardına tekme attığı görüldü.

ZABITALARA TEPKİ

Gebze Hacı Halil Mahallesi Yazı Caddesi’nde esnaflık yapan Fatih Malkoç ise zabıtaları ürünlerine zarar verdiğini belirterek, şikayetçi olacağını söyledi. Fatih Malkoç zabıtaların uyarısının ardından ürünlerini içeri almaya çalıştığını söyleyerek, "Zabıtalar dükkanımın önüne gelerek kapının önündeki ürünleri içeri almamı söyledi. Biz de kapıdaki ürünlerimizi aldık. Ama bu uyarıyı yapmalarına rağmen içlerinden bir kısmı kapının hemen eşiğindeki ürünleri almak istedi. Ben de mani olmaya kalktım. Ürünlerimi ellerinden almaya çalıştım. Arbede sırasında zabıtaların ürünlerimi araçlara götürdükleri oldu. Kurtarmaya çalıştıklarım arbede esnasında kırıldı. Gerçekten maddi ve manevi olarak yıprandık. Biz vergimizi veriyoruz, ruhsatlı çalışan bir iş yeriyiz. Ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. 20 yıldan beri Gebze’de esnaflık yapmaktayız. Pazartesi günü Gebze Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunacağım, çünkü mallarım adeta zabıta ekiplerince gasp edilircesine, yağmalarcasına götürüldü" dedi.

GEBZE BELEDİYESİ’NDEN AÇIKLAMA

Gebze Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü tarafından başlatılan ilçe genelinde kaldırım işgallerinin engellemesine yönelik çalışmalara ilişkin açıklama yaptı. Yapılan açıklamada şu ifadelere verildi: “Gebze Belediye Başkanımız Sayın Zinnur Büyükgöz’ün başlattığı halk günleri ve mahalle toplantılarına katılan vatandaşlardan gelen yoğun şikayet ve talepler üzerine yaya geçişlerini engelleyecek şekilde kamu alanı ve kaldırım işgallerini önlemek için çalışma başlatılmıştır. Belediyemiz Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipleri tarafından ilçe merkezi başta olmak üzere ana arter üzerinde bulunan iş yerlerine, dükkan dışına ve kamu alanına malzeme konulmaması, yaya geçişlerinin engellenmemesi hususunda gerek sözlü, gerekse de yazılı tebligatlar ilgililerine yapılmıştır. Yapılan bu tebligat ve uyarılar sonrasında geçen sürenin ardından yapılan mutat denetimler neticesinde kamu alanına malzeme koyan ve yayaların geçişini engellemeyi sürdüren iş yerlerinin söz konusu malzemeleri tespit edilerek, Kabahatler Kanunun ve Belediye Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmıştır. Bu işlemler sırasında bölge esnafıyla alakası olmayan ve tespit edilen kişilerin provokatif girişimleriyle, kurumumuza ilişkin yanlış bir kamuoyu algısının yaratılmak istendiği açık bir şekilde görülmektedir. Önceliği, halkımızın talepleri doğrultusunda, kamu yararı gözetilerek ilçemize hizmet etmek olan belediyemiz tarafından süreç yakından takip edilmekte olup, konuyla ilgili inceleme başlatılmıştır.”

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