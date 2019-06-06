Zabıta Müdürü, her ay Haydar Aliyev'in büstünü boyuyor

IĞDIR Belediyesi Zabıta Müdürü Erdal Bagane, 1990'lı yıllarda tanıştığı ve hayranı olduğu Azerbaycan eski Cumhurbaşkanı Haydar Alivey'in adının verildiği parktaki büstünü her ay boyayıp, temizliyor. Aliyev'in oğlu, Azerbaycan'ın şimdiki cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile tanışmak istediğini ifade eden Bagane, "İnşallah bir gün gider rahmetli büyüğüm Haydar Aliyev ile ilgili anılarımı kendisine anlatarak yad ederim" dedi.

Azerbaycan'ın lideri Haydar Aliyev'i 1990-1993 yıllarında tanıdığını söyleyen Erdal Bagane, "Rahmetli Haydar Aliyev sını kenti olan Iğdır’a sık sık gidip gelirdi. O dönemde de Zabıta müdürüydüm. O dönemler Nahçivan ekonomik yönünden iyi değildi. Belediye başkanımız Ali Ağrı beydi. Başkanımız ve Iğdır halkının desteği ile Iğdır’dan Nahcivan'a 20 TIR erzak ve ilaç götürük. Konvoyun başında Iğdır’ı temsilen ben ve Yaver Ünsa vardı. Azerbaycan televizyonun da 45 dakika canlı yayında konuştum. Aliyev bana hep 'Erdal balam' diye hitap ederdi. Nur içinde yatsın. Sayın cumhurbaşkanımız İlham beyle tanışmak nasip olmadı. İnşallah bir gün taşınırsak sayın Haydar Aliyev’le ilgili anılarımı yad ederim" diye konuştu.

Merkez Bağlar Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Haydar Aliyev Parkı'nın yeri 1993 yılında Anavatan Parti'li Belediye Başkanı Ali Ağrı tarafından yeri istimlak edildi, 1995 yılında da yine Anavatan Parti'li Belediye Başkanı Ali Asker Aşırım tarafından 6 bin metrekare alana sahip parka dönüştürüldü.



FOTOĞRAFLI