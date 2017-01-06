Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Işık: İncirlik Üssü, NATO üssü değil; yetki, Türkiye'dedir
Bakan Işık: İncirlik, NATO üssü...
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425 lira
Euronun yeni tarihi rekoru 3.8425...
Karşılıksız çeklerin tutarı 11 ayda 25.5 milyar liraya ulaştı
Karşılıksız çeklerin tutarı 25.5 milyar...
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören /CANLI
İzmir Adliyesi'nde şehitlere hazin tören...

Zabıta memuru mantardan zehirlendi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde zabıta memuru 34 yaşındaki Kenan Dağlı, pazardan satın aldığı mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Dağlı hastanede tedavi altına alındı. Körfez Belediyesi'nde...

Zabıta memuru mantardan zehirlendi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde zabıta memuru 34 yaşındaki Kenan Dağlı, pazardan satın aldığı mantarı yedikten sonra rahatsızlandı. Dağlı hastanede tedavi altına alındı.
Körfez Belediyesi'nde görevli 7 yıllık zabıta memuru Kenan Dağlı, iddiaya göre pazardan çiftlik üretimi olan mantar satın aldı. Akşam eve geldiğinden ailesinin yemek yemesi nedeniyle eşinden mantarı pişirmesini isteyen Kenan Dağlı, yemeği yedikten sonra rahatsızlandı. Karın ağrısı ve mide bulantısı şikayeti ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kenan Dağlı tedavi altına alındı. Besin zehirlenmesi teşhisi konulan Kenan Dağlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yediği mantardan zehirlendiği üzerinde duruluyor. Zabıtalar, arkadaşları Kenan Dağlı'yı hastanede ziyaret ederek, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55